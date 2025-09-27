Дания регистрира активност на дронове на военно летище

Датските власти регистрираха поредно нахлуване на дронове във военно летище, съобщи телевизия TV2 в събота. Това е нов инцидент от поредица подобни случаи, която повиши нивото на тревога в страната, предава Bloomberg.

Един или два дрона са се появили късно в петък на летището в Каруп и са нарушили въздушното пространство на оградената военна база. Става дума за най-голямата база на датските въздушни сили, съобщи още телевизията, цитирайки говорителя на полицията Симон Скелкяер.

Безпилотни летателни апарати нарушиха въздушния трафик на датските летища тази седмица, което накара полицията да повиши нивото на тревога до най-високото за последното десетилетие. Въпреки че властите не са успели да установят кой стои зад инцидентите, премиерът Мете Фредериксен ги свързва с усилията на Русия да дестабилизира Европа. Москва отрича обвиненията.

Дроновете, забелязани в Каруп, не са попречили на търговския въздушен трафик, тъй като гражданската част на летището обслужва много малко полети.