Зеленски: До 3 месеца Русия ще има отговор на нашите иновации днес. Къде е Европа?

Досега Украйна е разработила много иновации, включително и дроновете прехващачи на дронове, но след три месеца Русия вече ще има отговор на тях и ще успее да ги преодолява.

"Такъв е ходът на войната. Европа обаче се бави в това отношение", заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Варшавския форум за сигурност. Той отбеляза, че причината е ясна - Европа не е във война, но призова за по-бърза реакция в мирно време, за да може да се защити при необходимост.

Украинският президент предложи подкрепа за Полша и своите съюзници и допълни, че с провокациите си в Европа Русия проверява докъде може да стигне. Затова и Зеленски призова за твърд отговор на тези провокации.

Той отбеляза, че Украйна може да противодейства на всички ракети и дронове на Русия и се нуждае от финансиране на местното оръжейно производство и редовни доставки за западните оръжия, както и координирана реакция с партньорите. Украинските военни от дроновото подразделение в украинската армия съобщиха по-рано днес за още един свален руски хеликоптер с помощта на дронове.

В своето участие във форума украинският президент отново отбеляза, че в нощта, когато 19 дрона попаднаха в Полша, в същото направление са летели общо 92 дрона. Повечето от тях са били свалени от ВВС на Украйна, но със съвместни действия с полските ВВС, броят им вероятно е щял да бъде по-голям.

"Почти всички заплахи за сигурността на Европа идват от разрушителните действия на Русия, от войната, която Путин отказва да прекрати", каза още украинският лидер и допълни, че призивите за намаляване на подкрепата за Украйна, което би "успокоило" Москва, не са релевантни.

Преди ден Зеленски съобщи, че има разузнавателни данни, че танкери, използвани от Русия за доставки на петрол, са били плащадки за изстрелване на дронове към Европа. Според него това е още една причина да бъде ограничено плаването на танкерите от "тайния флот" на Русия, които превозват петрол в нарушение на западните санкции.

Украйна очаква още Patriot

Германия ще прадеда още две системи Patriot на Украйна, съобщи по-рано днес германският министър на отбраната Борис Писториус. Преди ден пред журналисти Зеленски призна, че в страната вече работи една система Patriot от Израел и че очаква още две да пристигнат до есента, но без да обяви от къде.

Израел се отказа от Patriot в полза на своите системи за ПВО. Очакваше се те да бъдат върнати на САЩ и след модернизация да бъдат препратени към Украйна.

Русия няма да чертае нови граници на Украйна

Настоящата линия на фронта може да стане отправната точка за преговорите за прекратяване на войната при дипломатични преговори, каза още Володимир Зеленски. "Русия обаче няма да чертае нови граници на Украйна", категоричен беше той.

Киев приема начало на преговори за мир и ще признае за временно окупирани загубените във войната територии.

От досегашните заявки обаче Русия настоява за международно признание поне на Донбас и Крим за руски, както и очаква Украйна да предаде останалата около една трета от територията на Донецка област без борба, за да спре бойните действия.

През август това до голяма степен беше приемано от САЩ като един от начините за бързо прекратяване на войната.

Днес отношението на президента Доналд Тръмп към Украйна и сигурността в Европа се промени, посочи Зеленски и допълни, че информацията, която има в Белия дом за ситуацията на бойното поле днес е много по-близо до реалната.

"Не знам какво ще стане утре - ние живеем в условията на война и всеки ден нещо се променя", заяви още украинският президент, но допълни, че в момента визията на САЩ за агресията на Русия спрямо Украйна е много по-справедлива.

Преди ден визепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс съобщи, че в САЩ виждат нежеланието на Русия да прекрати войната и допълни, че се обсъжда искането на Украйна за разполагане на ракети Tomahawk в Европа.