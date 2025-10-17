Иновативна навигационна система на дроновете позволява украинските удари в тила на Русия

От началото на август Украйна е нанесла почти 60 удара по рафинерии, петролни депа, компресорни станции и терминали. Целта е затрудняване на логистиката за армията, сочи анализ на Ройтерс. Източници на агенцията потвърждават, че Украйна използва само свои разработки за тези удари и една от важните системи е навигационната, която не позволява заглушаване на сигнала на далекобойните дронове.

Един от най-често използваните методи е визуална навигация - дроновете са снабдени с бордови камери, чрез които сравняват терена, над който минават, с предварително зададени карти. Това ги прави защитени от средствата за радиоелектронна борба, хакване и опити за промяна на координатите на целите. Друг вариант за придвижване е поставянето на антени, които блокират необичайни сигнали, а дронът е насочван от сателит.

Източниците на Ройтерс потвърждават, че Украйна получава и разузнавателна информация от партньорите си при планирането на тези атаки. Западните съюзници обаче не позволяват за ударите да бъдат използвани техни оръжия.

Въпреки увеличеното производство Украйна обаче все още няма капацитета за чести масирани атаки, а и руските системи за защита започват да се подобряват и да прихващат повече от далекобойните дронове - обикновено "Лютий" и FP-1. Източници на Ройтерс отбелязват, че обикновено Украйна използва около 20-30 дрона за атака на една цел, като повечето от тях са с експлозиви, а останалите - примамки за претоварване на противовъздушната отбрана.

Преди удара дроновете променят траекторията на движение и увеличават скоростта си максимално, за да нанесат по-големи щети. Но дори и украинците признават, че тези атаки създават проблеми, които далеч не са критични. Рафинериите спират работа само след няколко успешни удара, а компресорните станции и терминалите подновяват работата си след броени дни.

И малките шансове за Tomahawk вече изглеждат изгубени

Заради по-малката ударна сила на дроновете Украйна се надяваше да получи от своите съюзници далекобойни ракети, с които да намалят потенциала на Русия да воюва и да я принудят да разговаря за мир. В последните дни САЩ активно заговориха за възможностите на Tomahawk.

Но шансовете, колкото и малки да бяха, вече изглеждат нулеви след разговора на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин.

Това са мощни и надеждни ракети, имаме много от тях, но и на нас ни трябват също, коментира пред журналисти в Белия дом американският президент. В брифинга, предаван в канала на Белия дом в YouTube, той отбеляза, че на Путин не му е харесала идеята за предоставяне на ракети Tomahawk на Украйна, но не отговори дали това все още е на дневен ред, нито дали планира да усили санкциите към Москва, за каквото също се заканваше.

Според коментар на Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, Путин е казал на своя колега, че новите ракети няма да променят нищо на бойното поле, но ще влошат отношенията между САЩ и Русия и също така обвини Украйна, че използва "терористични методи", атакувайки обекти в Русия. Той потвърди, че разговорът е бил по инициатива на Кремъл, а Тръмп е предложил да се срещнат в Будапеща.

Подготовката за срещата ще започне със среща между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров "в близките дни", потвърди още помощникът на руския президент. Тръмп очаква да се срещне с Путин "след около две седмици". В Белия дом не изключват и възможността за среща между Путин и Зеленски, макар че в Кремъл са категоричн против. Позицията на Киев, че са готови на такава среща по всяко време и в произволен формат, стига да не е в Русия или Беларус.

Зеленски: Само коментарите за Tomahawk накараха Путин да поиска да поднови диалога

Според американското издание Axios плановете за следващата среща между Тръмп и Путин в проруската европейска столица са изненада за украинския президент Володимир Зеленски. При пристигането си в САЩ той написа в социалната мрежа Х, че "езикът на силата и справедливостта ще сработи с Русия".

Зеленски написа, че "Путин не е по-смел от "Хамас", или който и да било друг терорист" и само коментарите за Tomahawk са го накарали да се разбърза и да поиска да поднови диалога.

Зеленски ще разговаря по-късно днес (17 октомври) с Тръмп в Овалния кабинет, като инициативата за срещата е на американската страна. Заявленията на Тръмп след разговора му с Путин, че иска мир и спиране на убийствата, върнаха в Европа опасенията, че отново има промяна в позициите и това може да стане причина за натиск към Украйна да капитулира. Британското издание The Telegraph обръща внимание и на избора на място - Унгария от години се противопоставя на ЕС за различни инициативи и постоянно блокира помощта за Украйна.

За Русия нищо не се е променило

За Русия нищо не се е променило след разговора с Тръмп, отбеляза още Зеленски след пристигането си в САЩ. Той съобщи за продължаващите удари по гражданска инфраструктура, включително и в родния му град Кривий Рих тази нощ.

Сводката на ВВС на Украйна сочи 70 изстреляни дронове, от които са свалеи 35. Има данни и за използвани и управляеми авиационни бомби (добре познати от Втората световна война, но с модернизации, увеличаващи далекобойността им) в Запорожка и Донецка област. Малко преди Путин да позвъни на Тръмп Русия изстреля 320 дрона и 37 ракети, включително 26 балистични "Искандер - М" и две "Кинжал", по различни цели в Украйна.

Преди дни по време на брифинг в Киев украинският президент съобщи, че в страната има 200 стратегически обекта - основно военни и енергийни съоръжения, които трябва да бъдат опазени, за да се съхрани и Украйна. По тази причина и заявките преди срещите във Вашингтон са, че най-важният въпрос, който ще постави Зеленски в Белия дом, ще бъде за ПВО.

Украйна също е атакувала енергийни съоръжения в нощта срещу 17 октомври в Крим. Има съобщения за пожар в петролната база в Хвардийске, в близост до Симферопол и в близката авиобаза, както и в подстанция в Евпатория. Заради ударите е въведен режим на тока на полуострова. В социалните мрежи има съобщения и за поражения по подстанции в Курска (около град Рилск) и в Самарска област, както и за взривове в Сочи.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 61 дрона в нощта срещу 17 октомври, като 38 от тях над Крим и Черно море, както и 13 над Ростовска област.

Сателитни снимки потвърждават атаките на две рафинерии в нощта срещу 16 октомври - в Саратовска област и съоръжението на "Лукойл" в Кстово, Нижегородска област.

Русия не разчете добре връщането на бронираната техника на бойното поле

Под прикритието на дъждовете и облаците Русия върна в отделни зони бронираната си техника в познатите колони. Украински анализатори обаче отбелязват, че този ход вероятно е прибързан, защото времето все още не е толкова лошо, че да спре работата на дроновете.

Безпилотните звена в украинската армия съобщават за увеличаващ се брой унищожени танкове и бронирани превозни средства от началото на октомври. Първи полк на "Азов", работещ в Добропиля, съобщава за блокирана руска атака с 22 единици техника. С помощта на дронове и артилерия, както и благодарение на изградени укрепления и мини, са унищожени девет бронирани машини и са повредени още четири.

По данни на украински военни наблюдатели Русия е изпратила подкрепления в Добропиля - добре подготвени морски пехотинци.

Данните на Генералния щаб на ВСУ за 1331-ия ден от пълномащабната война сочат запазване на интензивността на бойните действия спрямо предишния ден. Регистрирани са 176 бойни сблъсъка, но има увеличение на използваните авиационни бомби - 100 въздушни удара с 206 бомби. Украински военни наблюдатели съобщават за модернизация на бомбите и увеличена далекобойност от вече малко над 100 км.

Русия е използвала и 6100 fpv-дрона и 4500 артилерийски обстрела по обекти на фронтовата линия и близките населени места.

Под прикритието на лошото време руски щурмови групи са превзели високи сгради в Купянск, но украинските военни успешно провеждат операция по прочистване, сочат данни на британското военно разузнаване. ВСУ съобщава за 13 атаки в това направление през миналото денонощие.

Интензивни са боевете за Вовчанск (Харковска област), както и в Костянтинивското направление (предишното Торецко направление), където са отбелязани 23 атаки.

Най-горещата зона обаче е Покровск. Атаките в Покровското и Олександривското направление са 88 през миналото денонощие. По данни на ВСУ от началото на контраофанзивата на Украйна в тези зони в края на август Украйна е освободила 182 кв. км и е прочистила от руско присъствие 230 кв. км.