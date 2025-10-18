Тръмп към Русия и Украйна: Спрете там, където сте в момента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Русия и Украйна да „сключат СДЕЛКА“ след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, но отказа да осигури ракети „Томахоук“ или друга помощ, която Киев твърди, че е необходима, за да принуди Москва да седне на масата за преговори, съобщава Boomberg.

Зеленски се надяваше, че срещата в петък ще му даде шанс да засили натиска върху президента на Русия Владимир Путин с обещание от САЩ да предоставят търсените ракети, както и двустранни гаранции за сигурност.

Вместо това Тръмп, който разговаря с Путин ден по-рано и се съгласи на друга среща на върха, се изказа двусмислено по въпроса за военната помощ и заплахата от нови санкции срещу Русия.

„Казах му, както по същия начин ясно предложих на президента Путин, че е време да спре убийствата и да сключи СДЕЛКА!“, написа Тръмп в публикация в социалните платформи. „Те трябва да спрат там, където са“, призова американският държавен глава.

Срещата ще бъде разочарование за украинския държавен лидер, който се опита да се възползва от нарастващото разочарование на Тръмп през последните седмици от отказа на Путин да се ангажира с прекратяване на военните действия. Той също така се надяваше да генерира импулс, произтичащ от посредничеството на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа, за да накара САЩ да окажат по-голям натиск върху Русия.

Вместо това президентът на САЩ отново отхвърли Зеленски и други критици, които твърдят, че Путин няма интерес да седне на масата за преговори. Тръмп също така изглежда се отказа от водения от Сената стремеж за увеличаване на финансовия натиск с мита върху страните, които купуват руски петрол. В четвъртък Тръмп заяви, че моментът не е подходящ за подобен ход.

С това Зеленски и неговите европейски съюзници се връщат в познат цикъл, в който те се опитват да принудят Тръмп да действа, Путин ги подкопава, а те опитват отново, докато боевете в Украйна продължават. По-рано тази година Тръмп намали почти цялата американска военна помощ за Украйна и вместо това предложи план Европа да купува американско оръжие, което да изпраща на Киев.

Европейските лидери и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са разговаряли със Зеленски след срещата в Белия дом, посочва Стефан Корнелиус, говорител на германското правителство. „Те увериха президента Зеленски, че ще увеличат подкрепата си, за да убедят Русия да се ангажира със сериозни преговори“, добавя той.