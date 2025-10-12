IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Путин смекчи правилата за горивни субсидии за рафинериите заради украинските удари

Промените ще бъдат в сила от 1 октомври до 1 май

19:15 | 12.10.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Руският президент Владимир Путин смекчи правилата за субсидиите за гориво за рафинериите в страната, като им позволи да продължат да получават помощ за милиарди рубли на фона на засилените украински атаки срещу индустрията, предава Bloomberg.

Рафинериите ще продължат да имат право на субсидии, дори ако пазарните цени на едро за дизел и бензин значително надвишат праговите цени, става ясно от президентски указ, публикуван в неделя. Промените ще останат в сила от 1 октомври до 1 май.

Субсидиите имат за цел да насърчат руските производители на петрол да продължат да доставят бензин и дизел на местния пазар, дори когато износните цени станат по-привлекателни. Съгласно сегашните правила правителството е задължено по закон да изплаща субсидията, ако пазарната цена на едро на бензина не надвишава 10% от праговата цена, а на дизела – 20%. Рафинериите няма да получават държавни плащания над това ниво.

Свързани статии

Русия е изплатила субсидии за гориво за 1,8 трлн. рубли (22 млрд. долара) през миналата година, докато плащанията през деветмесечието на тази година са намалели до 716 млрд. рубли. От началото на август Украйна засили атаките срещу руската петролна промишленост, като многократните удари по рафинериите доведоха до спад в преработката на суров петрол, което влоши кризата с горивото и доведе до покачване на цените на вътрешния пазар.

Миналия месец вицепремиерът Александър Новак заяви, че увеличаването на цените на горивата, което води до субсидии, ще бъде повишено с десет процентни пункта от септември. Максималното допустимо увеличене на пазарните цени ще бъде повишено до 20% от праговата цена за бензина и 30% за дизела.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:15 | 12.10.25 г.
икономиката на Русия петролен пазар субсидии
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 12
гъбко
преди 39 минути
До: Алехандро ... то е важно в машква и питер да е тихо пък другите кучета ги яли ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 17
Алехандро
преди 1 час
Щеше вече да има протести...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още