Путин смекчи правилата за горивни субсидии за рафинериите заради украинските удари

Руският президент Владимир Путин смекчи правилата за субсидиите за гориво за рафинериите в страната, като им позволи да продължат да получават помощ за милиарди рубли на фона на засилените украински атаки срещу индустрията, предава Bloomberg.

Рафинериите ще продължат да имат право на субсидии, дори ако пазарните цени на едро за дизел и бензин значително надвишат праговите цени, става ясно от президентски указ, публикуван в неделя. Промените ще останат в сила от 1 октомври до 1 май.

Субсидиите имат за цел да насърчат руските производители на петрол да продължат да доставят бензин и дизел на местния пазар, дори когато износните цени станат по-привлекателни. Съгласно сегашните правила правителството е задължено по закон да изплаща субсидията, ако пазарната цена на едро на бензина не надвишава 10% от праговата цена, а на дизела – 20%. Рафинериите няма да получават държавни плащания над това ниво.

Русия е изплатила субсидии за гориво за 1,8 трлн. рубли (22 млрд. долара) през миналата година, докато плащанията през деветмесечието на тази година са намалели до 716 млрд. рубли. От началото на август Украйна засили атаките срещу руската петролна промишленост, като многократните удари по рафинериите доведоха до спад в преработката на суров петрол, което влоши кризата с горивото и доведе до покачване на цените на вътрешния пазар.

Миналия месец вицепремиерът Александър Новак заяви, че увеличаването на цените на горивата, което води до субсидии, ще бъде повишено с десет процентни пункта от септември. Максималното допустимо увеличене на пазарните цени ще бъде повишено до 20% от праговата цена за бензина и 30% за дизела.