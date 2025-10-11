IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Зеленски: Русия умишлено изчака влошаване на времето, за да атакува енергийни съоръжения

По-лошите метеорологични условия са влошили ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, отбелязва украинският президент

08:11 | 11.10.25 г. 19
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира, че Русия умишлено е изчакала влошаването на метеорологичните условия, преди да извърши масираната си атака срещу украинската енергийна система. Той добавя, че това е влошило ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, предава Ройтерс.

„Основната атака беше в четири области“, посочва Зеленски пред репортери в Киев. „Смятам, че метеорологичните условия повлияха на способностите ни да я отблъснем с около 20-30%“, добавя той, цитиран от БТА€

Руски дронове и ракети поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев. Според данни, цитирани от информационната агенция "Укринформ", електроснабдяването е възстановено за около 800 хил. семейства в столицата.

„Ударът е силен, но определено не е фатален“, коментира Зеленски. Той каза, че 203 енергийни обекта в страната се нуждаят от средства за противовъздушна отбрана, които да ги защитават от руските атаки. 

По думите му руските сили са опитали да извършат нова атака близо до град Добропиля в Донецка област. 

Той също така каза, че Украйна чака да получи яснота относно статута на 10 системи за противовъздушна отбрана, обещани от САЩ. Зеленски посочва, че се надява, че „коалицията на желаещите“ – група страни, които обещаха, че ще засилят подкрепата си за Украйна, ще проведе нова среща този месец.

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия междвременно обявиха, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на доходите от замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, съобщава още Ройтерс. В публикувано от германското правителство изявление лидерите на трите страни казват, че ще направят това в сътрудничество със САЩ.

„Готови сме да работим по координиран начин за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, казва се в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ“, добавя се в изявлението.

Същевременно тази нощи Одеса и областта са атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението "Телеграм". В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените са задействани в 00:30 ч., а тревогата е продължила до 01:30 ч..

В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града. Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

В Черниговска област са атакувани коли на спасителните служби. Повредени са превозни средства, има загинали и ранени.

(БТА)

Последна актуализация: 08:11 | 11.10.25 г.
войната в Украйна
Коментари

19
tisia
преди 13 минути
"По-лошите метеорологични условия са влошили ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, отбелязва украинският президент" - царе сте на оправданията!
18
FireT
преди 30 минути
В този ред на мисли, руззия започва да намалява бонусчетата за участиеВсво. Защо ли? Да не би бюджета да издиша вече? В Русия намаляват плащанията за доброволци във войната срещу Украйна Татарстан от 3,1 млн рубли до 800 хил. Чувашия от 2,5 млн до 800 хил.Марий Ел от 3 млн до 800 хил.Белгородска обл. от 800 хил.
17
FireT
преди 59 минути
До: Голямото-дърво абе много ми приличаш на Бутер Пръч. Признай си! Или си ти или някоя другаУтрепка, скрита зад пореднияМалоумен Ник
16
FireT
преди 1 час
До: Голям Пън, 730х1000? Я разясни всяка стойност, че нали си стандартнаКопейка, трудно ти се разбира смисъла. Според мен числото на груз200 и груз300 е много повече от твоята формула. Ама нали сте сиЛъжци и все гледате да намалите. Факт е, че ако нямаха загуби, нямаше да правят мобилизация, че и да се излагат да искат помощ войници от други държави
15
Голямото-дърво
преди 1 час
Multiple people dead, 18 unaccounted for in 'devastating blast' at explosives manufacturer in Tennessee: Sheriff-https://x.gd/QUJSF,случайност!? , https://x.gd/OE34J , случайност!?
14
Голямото-дърво
преди 1 час
товаhttps://x.gd/MFRdY и това "Сколько украинцы просят за "Фламинго"? Полтора миллиона долларов? Не позорьтесь!" - пишет Воевода.https://x.gd/AySY8J
13
Голямото-дърво
преди 1 час
До: FireT730x 1000 = армията свърши,а парада на червения бе вчера! : )
12
Голямото-дърво
преди 1 час
До: гъбко..,,,,Явно не си го видял ,кюнец та дрънка! : )
11
FireT
преди 1 час
Ако математиката на Голям Пън излизаше, надалиЖужето щеше да моля за помощ с. корейчета, чеченци, кубинци, африканци, да му попълват редиците за пушечно месо в 3дневнатаСво. Ама и май взел да внася бензинец от беларус. Е нищо де - те пък ще пращат картожки към другияНедомасленик Лукашенко.
10
FireT
преди 2 часа
До: Голямото-дърво, абеПън, ти имаш ли елементарни математически познания? Щяла да свърши ОркоАрмията. Че те нали само в това са силни - човешки фактор. Някаква друга тактика за водене на война, освен да хвърлят месо и да разрушават инфраструктира, да са показали? Аааа, да - използванеот на магарета през лятото. Даже измисления им орешник изчезна вдън земя. Нашият Голям Пън ми говори за Фламинго, дето вече удря.
