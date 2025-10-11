Зеленски: Русия умишлено изчака влошаване на времето, за да атакува енергийни съоръжения

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира, че Русия умишлено е изчакала влошаването на метеорологичните условия, преди да извърши масираната си атака срещу украинската енергийна система. Той добавя, че това е влошило ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, предава Ройтерс.

„Основната атака беше в четири области“, посочва Зеленски пред репортери в Киев. „Смятам, че метеорологичните условия повлияха на способностите ни да я отблъснем с около 20-30%“, добавя той, цитиран от БТА€

Руски дронове и ракети поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев. Според данни, цитирани от информационната агенция "Укринформ", електроснабдяването е възстановено за около 800 хил. семейства в столицата.

„Ударът е силен, но определено не е фатален“, коментира Зеленски. Той каза, че 203 енергийни обекта в страната се нуждаят от средства за противовъздушна отбрана, които да ги защитават от руските атаки.

По думите му руските сили са опитали да извършат нова атака близо до град Добропиля в Донецка област.

Той също така каза, че Украйна чака да получи яснота относно статута на 10 системи за противовъздушна отбрана, обещани от САЩ. Зеленски посочва, че се надява, че „коалицията на желаещите“ – група страни, които обещаха, че ще засилят подкрепата си за Украйна, ще проведе нова среща този месец.

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия междвременно обявиха, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на доходите от замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, съобщава още Ройтерс. В публикувано от германското правителство изявление лидерите на трите страни казват, че ще направят това в сътрудничество със САЩ.

„Готови сме да работим по координиран начин за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, казва се в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ“, добавя се в изявлението.

Същевременно тази нощи Одеса и областта са атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението "Телеграм". В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените са задействани в 00:30 ч., а тревогата е продължила до 01:30 ч..

В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града. Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

В Черниговска област са атакувани коли на спасителните служби. Повредени са превозни средства, има загинали и ранени.

(БТА)