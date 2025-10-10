Аптечка и топли дрехи - Киев се подготвя за следващите руски удари

Подгответе си аптечка и топли дрехи, предупреди кметът на Киев Виталий Кличко в своя канал в Telegram и отбеляза, че може да се очакват още руски атаки през следващите дни. Русия изстреля 450 дрона и 34 ракети, включително и две "Кинжал", по обекти на енергийната инфраструктура.

По данни на руски военни кореспонденти 100 дрона са били изстреляни към ТЕЦ-6 - най-голямата въглищна централа в украинската столица. Голяма част от града остана без ток и водснабдяване.

"Ситуацията е сложна. Нека говорим директно, а не да се самоуспокояваме. Врагът няма да спре и в близките дни се чакат нови атаки", написа Кличко след атаката.

В брифинг президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че дъждът и облачното време са попречили на ефективната работа на системите за противовъздушна отбрана. Заради лошото време Украйна не е използвала изтребителите, които са част от системата за защита от руските ракети. Украинският президент призова съюзниците да изпълнят ангажиментите си и да подкрепят противовъздушната отбрана на Украйна преди зимата, да подсилят санкциите и да предоставят замразените руски активи.

Той припомни, че Украйна чака още две системи Patriot до края на годината и пакет с ракети, както и допълнително зенитни ракети за 500 млн. долара, купени по програмата PURL на НАТО.

Преди дни той коментира, че Украйна ще отговаря симетрично на руските удари. "Нашата задача, на първо място и най-важно, е да се защитим", каза той сега на въпрос дали се готви удар по енергийната мрежа на Москва. "Разбираме как да намалим производството на балистични ракети в Русия. Разбираме къде трябва да насочим нашите далекобойни способности, на какъв вид произвоство трябва да противодействаме", категоричен беше Зеленски.

В социалните мрежи украинците започнаха да си припомнят и коментарите на Зеленски от първата зима. Тогава руснаците предупредиха, че Украйна ще остане посред зима "без осветление и газ", а отговорът на Киев тогава беше "без светлина и газ, но и без вас".

В своето вечерно обръщение днес украинският лидер заяви, че ударът е "рекорден по подлост" и посочи, че атаката е била извършена в момента, в който световните лидери са били ангажирани с мирния процес в Близкия изток. Преди ден той приветства постигнатото споразумение и заяви, че "дори и "Хамас" показват желание за преговори, но не и руският президент Владимир Путин".

Зеленски отбеляза още, че е разговарял с президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард за замразените руски активи и финансова подкрепа за Украйна.

Полша ще помогне на Украйна да възстанови по-бързо своята енергийна мрежа, съобщи от своя страна полският министър на външните работи Радослав Сикорский, цитиран от украинската агенция Униан. Той направи посещение в Лвов и обяви, че Варшава ще увеличи износа на електроенергия за Украйна и ще даде достъп на Киев до терминала за втечнен газ, който Полша управлява в Балтийско море.