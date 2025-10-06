IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Украйна изгражда тайни паркове за батерии, за да изкара зимата под руски обстрел

Частната компания ДТЕК изгради шест парка, които могат да осигурят захранване за два часа на 600 хил. домакинства

13:34 | 06.10.25 г. 4
Поразена с ракети ТЕЦ в Киев. Снимка: Bloomberg
На прага на четвъртата година от началото на пълномащабната война Украйна се подготвя за новите масирани атаки по енергийната инфраструктура през зимата. Част от мерките са батерии, произведени от американската компания Fluence, и разположени на тайни места, които да помогнат да бъдат избегнати пълни сривове на енергийната система, каквито се случиха през миналата зима.  

Най-голямата частна енергийна компания на Украйна ДТЕК е изградила шест батерийни парка с капацитет за съхранение от общо 400 мегаватчаса, включени към мрежата, което може да осигури захранване за два часа на 600 хил. домакинства, или половината от домакинствата в Киев. Батериите дават много по-бърз отговор за стабилизиране на системата при рязко падане на генерацията, отколкото при други конвенционални източници. Те същото така дават време на ремонтните групи да отстранят щетите и да няма пълен блекаут.

Батериите не са на едно място, за да бъде намален рискът при руска ракетна атака.  Парковете са изградени за шест месеца и стойността им е 125 млн. евро, посочват от компанията на своя сайт. Съоръженията вече са в експлоатация.

Батериен парк. Снимка: ДТЕК Батериен парк. Снимка: ДТЕК

Изграждането на тези мощности е част от плановете за модернизация на украинската енергийна мрежа, разработена по съветски образец - с големи производствени мощности, отдалечени от потребителите. Заради войната този модел беше нарушен и се работи за децентрализация и разширяване на дела на зелената енергия, която успява да осигурява захранване и в отдалечени и откъснати от войната части на Украйна.

Украйна загуби близо половината си генериращи мощности - почти всички ТЕЦ са атакувани, някои са унищожени напълно, има и много унищожени водни централи. Основата на украинската енергетика в момента са ядрените централи, а пиковете през миналото лято бяха покривани от възобновяемите енергийни източници и внос на електроенергия от ЕС.

В момента руските удари са съсредоточени в газовата инфраструктура - за последните няколко дни под обстрел бяха газохранилище в Лвовска област, находище и газова инфраструктура в Полтавска област. В отговор Украйна на два пъти прекъсна захранването на Белгород. Атаките по рафинериите в страната също не спират и според оценки на руски анализатори капацитетът за първична преработка на петрол е ограничен с 38% към края на септември.

Съоръженията са разположени на секретни места - основно около Киев и в Днипропетровска област, и са предприети редица мерки за тяхното опазване от руски атаки, отбелязва The Wall Street Journal.

От ДТЕК казват, че този проект е най-големият им досега, но не е първият. През 2021 година е изградена батерийна мощност в Енергодар - сателитното градче до Запоржката АЕЦ. Само няколко месеца по-късно градът и електроцентралата паднаха под руска окупация, а от енергийната компания казват, че малко преди това са успели да изключат парка и да превърнат батериите в "скъпи тухли".

Последна актуализация: 13:34 | 06.10.25 г.
ракетни удари батерии икономиката на Украйна зелена енергетика войната в Украйна
4
rate up comment 0 rate down comment 1
zelka007turbo
преди 31 минути
До: п0pk ... ами след всичките тези години на постоянен обстрел по Киев с каквото се сетиш , очевидно има ток . Значи не всички ги знаят къде са и колко са ... :))) ... Още лятото на 2022 , украинците започнаха да строят и местят разрушените трафове и подстанции под земята , аварийните дизелови генератори също са там , военните им заводи също са подземни , дори и онзи на байрактар , дето уж го разрушиха преди месец , също е скрит под земята ... Ф16ките също ги крият под земята , и си траят !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 10
Алехандро
преди 1 час
- енергийни съоръжения в Белгородска и Брянска област,- заводa Свердлов в Дзержинск, където се произвеждат взривни вещества,- както и военновъздушната база и летището в Саки, едно от основните оперативни звена на руската авиация в Крим. И тепърва започват да патят!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 9
Алехандро
преди 1 час
Колко още изненади ги очакват рашистанци, бегла идея си нямат! А снощи бе нощ на експлозии в русия: осем летища парализирани, удари по стратегически цели в Крим и вътрешността на страната. Осемте руски летища временно прекратиха работа след серия от мощни експлозии, бяха в Крим, Сочи, Краснодар, ***, Дзержинск, Нижни Новгород, Туапсе и Московска област.Украинските сили нанесоха координирани удари по ключови енергийни и военни обекти, включително: нефтена база във Феодосия (Крим),
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 12 rate down comment 4
0pk
преди 1 час
Пак завъртяха едни пари за тайни паркове, които никой не ги знае къде са. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
