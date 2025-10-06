Украйна изгражда тайни паркове за батерии, за да изкара зимата под руски обстрел

На прага на четвъртата година от началото на пълномащабната война Украйна се подготвя за новите масирани атаки по енергийната инфраструктура през зимата. Част от мерките са батерии, произведени от американската компания Fluence, и разположени на тайни места, които да помогнат да бъдат избегнати пълни сривове на енергийната система, каквито се случиха през миналата зима.

Най-голямата частна енергийна компания на Украйна ДТЕК е изградила шест батерийни парка с капацитет за съхранение от общо 400 мегаватчаса, включени към мрежата, което може да осигури захранване за два часа на 600 хил. домакинства, или половината от домакинствата в Киев. Батериите дават много по-бърз отговор за стабилизиране на системата при рязко падане на генерацията, отколкото при други конвенционални източници. Те същото така дават време на ремонтните групи да отстранят щетите и да няма пълен блекаут.

Батериите не са на едно място, за да бъде намален рискът при руска ракетна атака. Парковете са изградени за шест месеца и стойността им е 125 млн. евро, посочват от компанията на своя сайт. Съоръженията вече са в експлоатация.

Батериен парк. Снимка: ДТЕК

Изграждането на тези мощности е част от плановете за модернизация на украинската енергийна мрежа, разработена по съветски образец - с големи производствени мощности, отдалечени от потребителите. Заради войната този модел беше нарушен и се работи за децентрализация и разширяване на дела на зелената енергия, която успява да осигурява захранване и в отдалечени и откъснати от войната части на Украйна.

Украйна загуби близо половината си генериращи мощности - почти всички ТЕЦ са атакувани, някои са унищожени напълно, има и много унищожени водни централи. Основата на украинската енергетика в момента са ядрените централи, а пиковете през миналото лято бяха покривани от възобновяемите енергийни източници и внос на електроенергия от ЕС.

В момента руските удари са съсредоточени в газовата инфраструктура - за последните няколко дни под обстрел бяха газохранилище в Лвовска област, находище и газова инфраструктура в Полтавска област. В отговор Украйна на два пъти прекъсна захранването на Белгород. Атаките по рафинериите в страната също не спират и според оценки на руски анализатори капацитетът за първична преработка на петрол е ограничен с 38% към края на септември.

Съоръженията са разположени на секретни места - основно около Киев и в Днипропетровска област, и са предприети редица мерки за тяхното опазване от руски атаки, отбелязва The Wall Street Journal.

От ДТЕК казват, че този проект е най-големият им досега, но не е първият. През 2021 година е изградена батерийна мощност в Енергодар - сателитното градче до Запоржката АЕЦ. Само няколко месеца по-късно градът и електроцентралата паднаха под руска окупация, а от енергийната компания казват, че малко преди това са успели да изключат парка и да превърнат батериите в "скъпи тухли".