Украйна превръща лекомоторни безпилотни самолети в бомбардировачи

Украйна превръща лекомоторни безпилотни самолети в истински бомбардировачи, пишат руски военни анализатори в Telegram. Според публикации една от последните такива атаки е била в началото на октомври срещу химическия завод в Дзержинск (Нижегородска област). Той е бил атакуван с два минометни снаряда и фугасна бомба ФАБ 100. След операцията самолетът се е самоунищожил. Подобни удари са регистрирани и при други обекти, а според украински данни от едно от безпилотните звена има близо 80 успешни операции от малко над 100 опита.

В интервю за телевизионния канал 24 TV зам.-директорът на украинското военно разузнаване (ГУР) Вадим Скибицки коментира, че Украйна използва всички налични технологии за далекобойните си удари в Русия. Под прицел в последните месеци са рафинериите и петролните бази, но също така и предприятия от военната индустрия и военни бази.

Украинските разработки са за дронове с максимална далекобойност, защото повечето стратегически обекти са на разстояние над 500 км от границата, каза още Скибицки. Той предупреди и за увеличени възможности за руските авиационни бомби, което е видно и от данните на украинските Военновъздушни сили (ВВС).

Дронове примамки повишават ефективността на далекобойните удари

В своите далекобойни операции Украйна използва все повече дронове примамки, пише в анализ Forbes. Изданието обръща внимание, че това е тактика, копирана от руснаците, които включиха примамките "Гербер" и "Пародия" в ежедневните си удари. Според сводките на ВВС на Украйна около половината от дроновете са всъщност евтини имитации, понякога с малък снаряд, който да се взриви при разчистване на останките, за да елиминира екипите, които отговарят за тази дейност.

Според разчетите на Forbes цената на тези примамки е около 10 хил. долара, а на бойните дронове - към 50 хил. долара. И двете обаче са неразличими на радарите и предизвикват претоварване на системата за ПВО.

Същият е ефектът и при украинските дронове примамки. Обикновено далекобойните удари са много внимателно планирани, особено когато трябва да прелетят над 1000 км на територията на Русия. Тогава примамките се използват, за да бъде подбран и "разчистен" най-подходящият път на бойните дронове - FP-1 или "Лютий". И руските, и украинските евтини дронове имат камери и устройства, които сканират и засичат разположението на системите за ПВО. Те увличат отбраната, имитирайки атака, като правят по-ефективна работата на ударните дронове в други направления.

Русия и Украйна унищожават енергийните системи в приграничните райони

За масирани атаки в близките до границата области съобщават и двете воюващи държави. Русия удари енергийни обекти в Чернигов, което спря електрозахранването. В нощната атака, в която по първоначални данни на ВВС на Украйна са използвани и балистични ракети, е поразена и голяма ТЕЦ на левия бряг на Днепър в Киев, както и енергийни обекти в Запорожие и Измаил (край Одеса). В Полтавска област има данни за поражения по съоръжения от петролната индустрия.

Сутринта на 22 октомври ВВС на Украйна съобщи и за два вдигнати МиГ-31, които са носители на ракетите "Кинжал". Вероятните цели са Чернигов и Киев. Информацията се обобщава.

В страната отново заработиха т.нар. пунктове на непобедимост, където хората могат да заредят телефоните си и да изчакат възстановяването на електрозахранването на топло. На територията на Украйна има повече от 6000 такива пунктове, като първите бяха открити през есента на 2022 година, когато започнаха и първите масирани удари по енергийната система на страната.

От своя страна, украинските дронове се насочиха към подстанция в Брянска област и ТЕЦ в Смоленска област. Допълнително се съобщава и за поражения, нанесени по химическия завод в Брянска област с ракети Storm Shadow. В завода се произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво, сочат данните на ВСУ. Руски медии съобщават, че това е втората атака към завода от началото на годината.

В раните часове на 22 октомври беше ударен и Саранският завод за механотехника, част от "Ростех" и чието производство е сертифицирано във Военния регистър. Има съобщения и за взривове в преработвателния комплекс "Дагнефтепродукт" (Дагестан).

Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 58 дрона в периода между 16 и 20 часа на 21 октомври, като 57 от тях над Брянска област. В този момент в големи райони беше обявена въздушна тревога, а в руски канали в Telegram беше съобщено за масирана комбинирана атака с дронове и най-различни ракети, включително и украинските "Фламинго" и "Паляница", както и за вдигането на 11 украински изтребителя.

По-късно въздушната тревога беше отменена и няма данни за извършена мащабна въздушна операция по територията на Русия. До сутринта ведомството съобщава, че са унищожени още 33 дрона над различни части на Русия и над Крим.

Украйна планира замяната на хеликоптерите от съветско време с американски

Американската компания Bell Textron съобщи за подписано споразумение за сътрудничество с украинското правителство, което предвижда потенциалната покупка на бойни хеликоптери AH-1Z и транспортните модели UH-1Y. Едно от предимствата на тези хеликоптери е, че 85% от частите са едни и същи, което прави поддръжката им по-лесна.

Бойните хеликоптери на Bell са на въоръжение в американската армия. Те за първи път показват своите възможности във войната във Виетнам. Новите хеликоптери ще заменят Ми-24 и Ми-8, които украинските военни използват в момента.

Украинският президент Володимир Зеленски анонсира в своето вечерно обръщение за 1335-ия ден от пълномащабната война, че се подготвя и подписването на договор, който ще даде дългосрочно решение за военната авиация на Украйна и подсилване на въздушната отбрана, но не даде повече детайли.

Срещата между Путин и Тръмп в Будапеща е на пауза

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Будапеща е на пауза, съобщава Ройтерс. Според източник на агенцията позицията в Белия дом е, че "и двете страни не са готови на преговори в момента". Самият Тръмп официално посочи пред журналисти, че "не иска да губи време в безполезни срещи", но и допълни, че все още не е взето окончателно решение. "Ще видим какво ще се случи, още нищо не сме решили", допълни той в Белия дом, докато започваше строителството на новата бална зала, заради което беше разрушено част от Източното крило.

Според публикация в The Wall Street Journal по време на телефонния разговор с Тръмп Путин е казал, че е готов да обсъди "някои въпроси", които могат да преодолеят разногласията между позициите на САЩ и Русия. Това е станало причина за съобщенията за предстояща среща в Будапеща. Разговорите между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио обаче са показали, че в Кремъл не променят позициите си.

Кремъл: Прекратяването на огъня не е от полза за никого

В официално изявление Лавров обяви, че искането за прекратяване на бойните действия не отменя първопричината за войната, а именно - ще остави Украйна "под управлението на нацистите".

Той посочи, че президентската среща не е отменена, а е в ход изпълнението на договореното между двамата президенти "най-вече на тяхната среща в Аляска, както и по телефона на 16 октомври". "Мога да потвърдя, че Русия не е променила своите позиции, постигнати по време на срещата в Анкоридж", заяви Лавров по време на брифинг в Москва и допълни, че в Аляска Тръмп е казал, че е нужен "дълготраен и устойчив мир, а не незабавно прекратяване на огъня, от което никой няма полза".

След телефонния разговор с Путин и последвалата среща с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон Тръмп промени позицията си и призова за спиране на войната "където е", тоест по линията на съприкосновението, каквато е и позицията на Украйна още от началото на годината.

Володимир Зеленски коментира в своето вечерно обръщение, че това стечение на обстоятелствата показва, че само "подсилване на далекобойните възможности" ще принуди Русия да преговоря за мир. Според медийни публикации в Белия дом преди дни той е поискал не само Tomahawk, но и други далекобойни ракети. По-късно пред журналисти той уточни, че се е разбрал с Тръмп публично да не коментира темата, за да бъде избегната ескалация.

Линията на фронта остава статична

Войната в Украйна е непредсказуема, но според публикация в The New York Times линията на фронта остава статична и няма данни, че някоя от двете воюващи страни ще може да осъществи сериозен пробив през следващите месеци. На Русия не стигат оперативни възможности, а на Украйна - човешки ресурси, сочи изданието.

Данните на ВСУ показват, че бойните действия остават интензивни - на 21 октомври са регистрирани 167 атаки. Украинските военни съобщават, че руските части се възползват от лошото време в някои части от фронтовата линия и се опитват да се придвижват особено в мъгла и през нощта. Активизират се боевете в няколко направления, сред които Костянтинивското, където са регистрирани 25 атаки, както и в Харковска област, където руските военни продължават да се борят за Вовчанск. В Покровското и Олексадривското направление са регистрирани 75 атаки през миналото денонощие.

Руски военни кореспонденти съобщават за масирана механизирана атака (с 26 единици и бронирани машини) към Мала Токмачка в Орихивското направление (Запорожка област) и отбелязват, че населеното място е под руски контрол. Украинските защитници обаче разпространиха видеа с унищожени бронирани превозни средства в района. Министерството на отбраната на Русия отбелязва само тежките боеве в региона. По данни на ВСУ на 21 октомври в района са регистрирани пет атаки.

През миналото денонощие Русия е извършила и 63 въздушни атаки със 148 управляеми авиационни бомби. Използвани са 4500 fpv-дрона, както и са извършени 4100 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Украйна и Европа изготвят мирен план с 12 стъпки

Украйна и европейските съюзници изработват мирен план с 12 стъпки, който ще бъде представен на борд под председателството на Доналд Тръмп, пише Bloomberg. В европейската визия за мир в Украйна се отбелязва незабавно прекратяване на огъня, връщането на украински деца и обмен на военнопленници.

Мирни преговори трябва да бъдат проведени по фронтовата линия, като няма да има признание на окупираните територии за руски. Украйна ще получи гаранции за сигурност и присъединяване към ЕС по ускорена процедура.

Санкциите срещу Русия ще бъдат премахвани поетапно след изпълнението на ангажименти, а Москва ще получи обратно замразените активи (около 300 млрд. долара), когато се съгласи да плати за нанесените от войната щети на Украйна, предвижда още проектът, който може да претърпи промени, пише още Bloomberg.