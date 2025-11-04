Покровск влезе в окото и на перфектната информационна буря

Падането на Покровск е въпрос на време, признават украинските военни анализатори, но и допълват, че градът беше превърнат в символ на голяма победа за Кремъл. Затова и битката за него влезе толкова сериозно в информационния поток. Украйна също се включи в тази война с разпространени данни за участието на ръководителя на военното разузнаване (ГУР) ген. Кирило Буданов в защитата, въздушен десант (с хеликоптери Black Hawk) и операция на спецчастите в града.

Опит да намали информационното напрежение направи украинският президент Володимир Зеленски, уточнявайки, че не знае за някаква специална операция в града. Покровск се защитава от 425-ти щурмови полк, няколко бригади на морската пехота и няколко механизирани бригади. "Ясно е, че там се провеждат операции от различен характер на други части в помощ на ВСУ. Това е обяснимо и се случва навсякъде по фронтовата линия", коментира Зеленски и допълни, че не е необходимо да се говори много за тези операции,

Защитата на града се ръководи от главнокомандващия ген. Олександър Сирский, каза още той пред журналисти в Киев. Ситуацията в града е много сложна - 30% от всички боеве и 50% от всички удари с авиационни бомби са там, но въпреки това в последните дни руснаците нямат успехи в Покровското направление. Руските военни кореспонденти също съобщават за ожесточени градски боеве в Покровск и отбелязват, че до пълната му окупация има още време.

От ГУР потвърдиха, че специални части са в Покровск и изпълняват своите задачи, но без повече подробности.

Институтът за изучаване на войната (ISW) съобщава за натиск и успехи и на двете воюващи страни. Украинските военни в града отбелязват "създадени възможности" за доставки и евакуация на ранени, а руснаците - изграждането на наблюдателни постове и позиции на оператори на дронове от звеното "Рубикон" в града.

Украйна "разчиства" в Купянск

Русия е загубила инициативата в Добропиля (край Покровск), но трупа войски и ще "търси отмъщение", коментира още Зеленск. Той отбеляза, че украинските военни са върнали свои позиции в Купянск, където също имаше съобщения за 5000 обкръжени войници. В града има 60-на руски военни и работата по "разчистването" в града продължава.

Руски военни кореспонденти отбелязват тежките боеве, както и че логистичните доставки и на двете страни в града са силно затруднени. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1349-ия ден от пълномащабната война сочат, че през миналото денонощие в Купянск са регистрирани 14 атаки. Интензивни остават боевете в Костянтинивското направление, където се съобщава за 17 бойни сблъсъка.

В Покровското направление ВСУ отбелязва 55 битки, а в съседното Олександривско направление - 19. В останалите направления има известна пауза, включително и в направлението към Сумска и Курска област, където все още има украински войници на руска територия.

Като цяло през миналото денонощие са регистрирани 163 бойни действия. Русия е извършила и 75въздушни атаки със 147 управляеми авиационни бомби, както и 4500 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са 6400 fpv-дрона.

Украйна отново нанесе удари по енергийни обекти

В нощта срещу 4 ноември Украйна отново нанесе значителни разрушения по енергийни обекти. Видеа показват голям пожар в 500-киловолтовата подстанция "Флоровская" (Волгоградска област), както и по-малката подстанция Рилск (Курска област).

Дронове подпалиха отново рафинерията в Кстово (Нижегородска област), която е собственост на "Лукойл". Има съобщения и за взривове в нефтохимическия завод в Стерлитамак (Башкирия), в който се произвежда авиационно гориво.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 85 свалени дрона тази нощ. Сводката потвърждава за атаки в Башкирия, Волгоградка, Липецка, Курска и Нижегородска област. Най-голям брой дронове са свалени във Воронежка област - 40, но няма данни за нанесените щети.

ВВС на Украйна също съобщава за поредна нощ с атаки с дронове и управляеми авиационни бомби. Има данни за използвани зенитни ракети С-300 в Сумска област, както и по-масиран удар в Изюм (Одеска област), където има пристанище и газова инфраструктура.

Информацията за нощните удари се обобщава.

Европейската комисия ще публикува доклад за напредъка на Украйна

По-късно днес Европейската комисия ще публикува доклад за напредъка на Украйна за членството в ЕС. Според информацията на Ройтерс той е позитивен - страната е продължила да извършва реформи, независимо от войната, която се води на нейна територия.

Забележките на Брюксел са насочени за недостатъчен напредък по отношение на независимостта на съдебната власт, борбата с организираната престъпност и спазване на правата на гражданското общество. Докладът отбелязва опитът да бъде дадена повече власт на главния прокурор над антикорупционните органи в страната. Тогава тази промяна беше мотивирана с присъствие на руски шпиони и забавена работа на специализираните органи.

След силен граждански натиск властите направиха промени, които бяха одобрени и от ЕК.

Оставки в руската армия?

От дни в украинското публично пространство се коментира, че руският президент Владимир Путин е дал краен срок до средата на ноември да бъде превзет Покровск. Според публикации в Telegram от това зависи поста на главнокомандващия руската армия ген. Валерий Герасимов.

На 26 октомври той съобщи по време на среща с президента Владимир Путин, че 2-ра и 51-ва армия, действащи в Покровското направление са събрали своите части, обкръжавайки украинците в Покровск и Мирнохрад. Досега тази информация няма потвърждение и дори и руски военни кореспонденти я определят като "пресилена".

Според тях руските дронове може и да държат под огневи контрол логистични линии, но това не може да бъде наречено обкръжение, още повече, че украинската армия продължава да получава подкрепа, а украинските дронове също усложняват доставките за руската армия.

Герасимов не за първи път съобщава данни , които след това не се потвърждават. Още в първите дни на операцията на Украйна в Курска област той обяви публично, че пробивът е спрян и украинските военни - изтласкани. Това се случи почти 8 месеца по-късно, когато САЩ спряха споделяне на разузнавателни данни.

Украински източници съобщават и за уволнението на ръководителят на 51-ва бригада - ген. Сергей Милчаков, отговарящ за операцията в Покровск.

Руската армия обикновено не дава официално информация за промени в състава си, а в руските военните канали в Telegram темата не се коментира.