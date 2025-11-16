Новата руска крилата ракета „Буревестник“ тревожи НАТО

Нова руска крилата ракета предизвиква опасения в НАТО. Ракетата „Буревестник“ има обсег до 5500 километра, а бойната й глава може да бъде оборудвана с различни видове боеприпаси, включително ядрени, пише Euronews.

Новото супероръжие на Владимир Путин, наречено „Буревестник“, изглежда е финализирано. Предполага се, че ракетата може да остане във въздуха часове наред, да избягва системи за противоракетна отбрана и да представлява потенциално сериозна заплаха.

Тази оценка е подкрепена, поне частично, от анализи на западни разузнавателни служби.

Напълно оперативен „Буревестник“ би представлявал сериозен проблем за Европа. Ако Русия действително внедрява системата, НАТО ще се изправи пред нов и труден за контрол риск. Според класифициран документ на НАТО: Супероръжието се смята за особено тревожно. В документа се посочва ядрената крилата ракета „Буревестник“, известна на НАТО като SSC-X-9 Skyfall. Документът идва от разузнавателния отдел на военния алианс, според Die Welt, и разглежда обновения руски арсенал от стратегически ядрени оръжия.

Преди три седмици руският президент Владимир Путин публично обяви успешни тестове на ракетата.

Според документа на НАТО ракетата може да развива скорост над 900 км/ч, високо маневрена е, има голям обсег и може да бъде изстрелвана от мобилни платформи. Това й позволява да извършва дълги, косвени маршрути и да избягва въздушната отбрана на НАТО. От Алианса посочват, че „съществуващите предизвикателства... ще бъдат допълнително засилени от изключителния обсег и маневреност на ракетата“.

Основната характеристика на „Буревестник“ е ядреният му реактор. За разлика от конвенционалните крилати ракети, които използват парафин, синтетични или твърди горива и имат ограничен обсег, тази система използва ядрена енергия, което теоретично дава на ракетата почти неограничен обсег. Това означава, че „Буревестник“ може да измине десетки хиляди километри без презареждане, да остане във въздуха дълго време, да променя курса си и да атакува цели от всяка посока, като може да избягва противоракетни системи дори над южни и полярни райони, където наблюдението е минимално.

Някои експерти обаче посочват, че крилатата ракета не достига хиперзвукови скорости и затова става по-уязвима, колкото по-дълго остава във въздуха.

Експертите на НАТО наблюдават и новата руска мобилна ракета със среден обсег SS-X-28 „Орешник“, първоначално тествана в Украйна през ноември 2024 г., като техническите подробности остават оскъдни. Западните експерти са особено загрижени за обсега до 5500 км и възможността бойната глава да бъде оборудвана с различни боеприпаси, включително ядрени.

Документът подчертава: „Възможността за атака на цели навсякъде в Европа, комбинирана с високата мобилност на изстрелващата платформа, осигурява висока степен на оцеляване. Липсата на яснота относно разположените бойни глави създава предизвикателства за отбраната на НАТО.“

Беларус ще разположи руска хиперзвукова ракета със среден обсег „Орешник“ през декември. Подготовката за това е почти завършена, съобщи руската агенция ТАСС, цитирайки говорителката на беларуския президент Александър Лукашенко Наталия Ейсмонт. Според Лукашенко разполагането е отговор на ескалацията от страна на Запада.

Според документа на НАТО подводниците „Посейдон“ също представляват проблем и се очаква да бъдат оперативни до 2030 г. Смята се, че те имат огромен обсег и са проектирани да „унищожават военноморски бази, пристанища и крайбрежни градове в Тихия океан, на източното крайбрежие на САЩ, както и във Великобритания и Франция“. Те са „трудни за откриване и атакуване при работа в дълбоки води“. НАТО в момента няма „подводни торпеда с необходимата скорост и обсег“, за да се справи ефективно с подводниците „Посейдон“.

Документът ясно посочва дефицитите на НАТО, особено в средно- и дългосрочните способности, особено по отношение на ядрените оръжия.

Не всички експерти обаче са убедени в ефективността на „Буревестник“. Някои твърдят, че дори Русия да успее да поддържа ядрения реактор надеждно, ракетата може да не й дава значително предимство.

Фабиан Хофман, изследовател от Проекта за ядрената енергия в Осло, дори определи „Буревестник“ в X като „безполезно и излишно оръжие“.

Основната идея – съчетаването на ядрен реактор с ядрена бойна глава, е била отхвърлена от САЩ през 50-те години заради високия риск.

Според Уилям Алберк, старши сътрудник в Pacific Forum и бивш директор по контрол на оръжията в НАТО, най-голямата опасност идва при изстрелването: ако „Буревестник“ бъде поразен, радиоактивни материали от ядрения му реактор могат да се разпространят на голяма площ – „като мини Чернобил в небето“.

Независимият ядрен експерт Павел Подвиг е по-предпазлив пред DW: „Бих бил внимателен да твърдя, че това е летящ Чернобил. Ако е имало изпускане на радиоактивна радиация, то щеше да бъде забелязано.“ Той добави, че катастрофа по време на излитане или полет би била вероятно по-рискова.

(БГНЕС)