Полша пак затвори две летища и вдигна изтребители заради руски удари по Украйна

Зеленски е готов да подложи мирния план на Тръмп на референдум при прекратяване на огъня, предупреждава за атаки от територията на Беларус

08:43 | 27.12.25 г.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Bloomberg LP
Полша отново временно затвори летищата в Жешов и Люблин и вдигна изтребители във въздуха в отговор на руските въздушни удари срещу Украйна, съобщва Ройтерс, като се позова на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в платформата X.

Руските сили са нанесли удари по няколко района в Киевска област. Има ранени и нанесени щети по жилищни сгради, строителни обекти и предприятия, съобщава Киевската областна военна администрация в Telegram, цитирана от украинската информационна агенция "Укринформ".

Един човек е бил ранен в Ивано-Франковска област, който по време на атаката е шофирал, и е бил хоспитализиран в местна болница.

Междувременно Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Палм Бийч, щата Флорида, в неделя. Двустранната среща е насрочена за 15:00 ч. (22:00 ч. българско време) и ще бъде посветена на продължаване на разговорите за усилията за прекратяване на войната в Украйна, съобщава БТА-

Засега не е ясно дали ще има каквито и да било преговори с Русия. Москва не се споменава в официалното съобщение на Белия дом.

Тръмп – върховният арбитър

Американският президент Доналд Тръмп представи себе си за върховен арбитър на каквото и да е мирно споразумение между Украйна и Русия в интервю за изданието Politico. Той демонстрира дистанцираност към последното предложение на Зеленски и не го подкрепя категорично.

„Той няма нищо, докато не го одобря“, казва Тръмп. „Затова ще видим какво има (в плана)“, добавя той, цитиран от БТА.

Американският президент смята, че срещата му със Зеленски ще бъде продуктивна. „Мисля, че нещата с него ще се развият добре. Мисля, че ще се развият добре и с (Владимир) Путин“, казва Тръмп и добавя, че очаква да разговаря с руския лидер „скоро, колкото е възможно по-скоро“.

Американският президент даде интервюто за Politico само ден, след като украинският му колега разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп – Джаред Къшнър. Зеленски определи разговора като „добър“.

Последна актуализация: 08:54 | 27.12.25 г.
войната в Украйна Володимир Зеленски Доналд Тръмп Владимир Путин
