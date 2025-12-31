Финландия задържа кораб, заподозрян в повреда на телекомуникационен кабел

Финландските власти са поели контрола над кораб, заподозрян в повреда на телекомуникационен кабел, съобщава Bloomberg. Започнато е криминално разследване на последния докладван инцидент с подводните връзки в Балтийско море.

Финландската гранична охрана е прихванала кораба в сряда, след като телекомуникационната компания Elisa Oyj е установила повреда по кабел между Хелзинки и Талин в Естония рано тази сутрин, съобщи полицията.

Властите са задържали 14 членове на екипажа, включително граждани на Русия, Грузия, Азербайджан и Казахстан, и е във връзка с държавата под чието знаме плава кораба, според репортаж на държавната телевизия YLE.

В Балтийско море, което граничи с Русия и осем други северноевропейски държави, имаше поредица от инциденти, повреждащи подводни телекомуникационни кабели, електропроводи и газопроводи. Много от тях са включвали кораби, влачещи котвите си по морското дъно. Някои експерти от региона, обвиняват Русия, която използва т. нар. сенчест флот от кораби за транспортиране на санкциониран петрол. Въпреки това националните власти не са разкрили публично дали са установили, че повредата е саботаж или небрежност.

Представител на руското правителство, базиран в САЩ, не е отговорил веднага на искане за коментар на Bloomberg.

Арло Абрахамсон, говорител на Съюзното морско командване на НАТО, заяви, че алиансът работи с финландските власти и препрати към тях за допълнителен коментар.

Трафикът от повредения кабел е бил автоматично пренасочен и инцидентът не е оказал влияние върху услугите на Elisa, каза говорител на компанията. Въпреки че прекъсванията на подводните кабели могат да нанесат сериозни щети, като някои инциденти причиняват прекъсвания, забавящи интернет услугата или прекъсват международните телефонни линии, трафикът често се пренасочва бързо.