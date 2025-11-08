Инвестициите в подводни кабели по света процъфтяват

Над 95% от международния трафик на данни и гласови разговори преминава през подводни кабели с дължина от близо 1 млн. мили (малко над 1,6 млн. километра). Тези кабели пренасят правителствени комуникации, финансови трансакции, имейли, видео разговори и стрийминг по целия свят, пише CNBC.

Първият търговски телекомуникационен подводен кабел е бил използван за телеграфи и е положен през Ламанша между Дувър в Англия и Кале във Франция през 1850 г. След това технологията еволюира до коаксиални кабели, които пренасят телефонни разговори, и до оптични влакна, които пренасят данни и интернет, какъвто го познаваме.

„Преди около десет години видяхме появата на друга голяма категория, а именно уебмащабните играчи и подобни на Meta, Google, Amazon и други, които сега представляват вероятно 50% от общия пазар“, коментира Пол Габла, главен търговски директор в Alcatel Submarine Networks. Alcatel е най-големият производител и инсталатор на подводни кабели в света, според индустриалното списание Submarine Telecoms Forum.

Търсенето на подводни кабели се увеличава, тъй като технологичните гиганти се надпреварват да разработват модели за изкуствен интелект, които изискват интензивни изчисления, и да свързват разрастващите се мрежи от центрове за данни.

Очаква се инвестициите в нови проекти за подводни кабели да достигнат около 13 млрд. долара в периода 2025-2027 г. – почти два пъти повече от сумата, инвестирана между 2022 и 2024 г., според доставчика на телекомуникационни данни TeleGeography.

Големи технологични компании, големи кабели

„Изкуственият интелект увеличава необходимостта от подводна инфраструктура“, казва Алекс Ейм, вицепрезидент по мрежови инвестиции в Meta. „Често, когато хората мислят за изкуствен интелект, те мислят за центрове за данни, мислят за изчисления, мислят за данни. Реалността е, че без свързаност между тези центрове за данни те са всъщност просто скъпи складове“, добавя той.

През февруари компанията обяви Project Waterworth, кабел с дължина 50 хил. километра (31 хил. мили), който ще свърже пет континента. Това е най-дългият проект за подводен кабел в света в момента. Meta ще бъде едноличен собственик на Waterworth, който според компанията ще бъде многогодишен проект за милиарди долари.

Amazon също обяви първия си изцяло притежаван проект за подводен кабел, наречен Fastnet. Fastnet ще свързва източния бряг на Мериленд с графство Корк, Ирландия. Капацитетът му ще надхвърли 320 терабита в секунда, което е еквивалентно на едновременен стрийминг на 12,5 млн. HD филма, според Amazon.

„Подводният кабел е наистина от съществено значение за AWS и за всякаква международна свързаност през океаните“, коментира Мат Редър, вицепрезидент на Amazon Web Services за основните мрежи, пред CNBC. „Без подводен кабел ще трябва да разчитаме на сателитна свързаност. Сателитът обаче има по-висока латентност, по-високи разходи и не можем да получим достатъчно капацитет или пропускателна способност за това, от което се нуждаят нашите клиенти и интернет като цяло“, добавя той.

Google е друг голям играч, инвестирал в над 30 подводни кабела. Един от най-новите проекти на компанията е Sol, който ще свърже САЩ, Бермудските острови, Азорските острови и Испания.

Microsoft също инвестира в подводна инфраструктура.

„Виждаме огромен растеж на подводните кабели през последните 20 години и това се дължи на ненаситното търсене на данни“, казва Матю Мууни, директор по глобалните въпроси във фирмата за киберсигурност Recorded Future.

Прекъсванията като предизвикателство

Прекъсванията поради повреда на кабели могат да бъдат значителни, особено в райони с малко интернет връзки. „Ако прережете кабел, можете да отрежете достъпа до интернет на множество държави, включително финансови трансакции, банкиране, електронна търговия и основни комуникации“, казва Ерин Мърфи, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, организация с нестопанска цел за изследвания в областта на националната сигурност.

Това се случи например с Тонга, островна държава на изток от Австралия. През 2022 г. отломки от подводно вулканично изригване прекъснаха единствения подводен комуникационен кабел на острова. Това го откъсна от останалата част на света.

През септември прекъснати подводни кабели в Червено море причиниха срив на облачната услуга Azure на Microsoft. Компанията успя да пренасочи трафика, но потребителите в Азия и Близкия изток все още имат проблеми с латентността и влошена производителност.

Според експерти по-голямата част от повредите на подводните кабели са случайни, обикновено поради риболовна дейност или кораб, случайно пуснал котва върху кабел. Напоследък обаче подводната инфраструктура се превръща в предполагаема цел за саботажи. Въпросът е, че е трудно да се разграничи кога става въпрос за инцидент и кога – за умишлено действие.

Мууни и Recorded Future проследяват някои от случаите на предполагаем саботаж. „Бих казал, че наблюдаваме значително увеличение на това, което бихме считали за умишлени щети“, казва Мууни. „През 2024 и 2025 г. [ние] наблюдавахме значително увеличение на инцидентите в Балтийско море и около Тайван. Трудно е да се определи на 100%, че те са умишлени, но фактите, които се появяват около тези събития, дават основание да се подозира, че не всички биха могли да се считат за случайни“, коментира той.

Увеличението на предполагаемите саботажи съответства на засиленото напрежение между Русия и Украйна и Китай и Тайван, по думите на Мууни.

Макар и да няма конкретни доказателства за саботаж на подводни кабели, правителствата приемат заплахата сериозно. През януари НАТО стартира операцията „Балтийски страж“ след няколко инцидента с прекъсване на кабели в Балтийско море. Операцията включва разполагане на дронове, самолети и подводни и надводни плавателни съдове за защита на подводната инфраструктура в региона. „В резултат на това не сме виждали случаи на прекъсване на кабели от края на януари 2025 г. в Балтийско море“, подчертава Матю Мууни.

Напрежение между САЩ и Китай

В САЩ Федералната комисия по комуникациите, която издава лицензи на всеки, който желае да инсталира или експлоатира подводни кабели за свързване със страната, въведе по-строги правила за чуждестранните фирми, които изграждат подводна инфраструктура, заради опасенията за сигурността.

„Една област, върху която сме се фокусирали особено, са заплахите, идващи от Китайската комунистическа партия, както и от Русия“, коментира председателят на FCC Брендън Кар пред CNBC. „В момента предприемаме действия, за да затрудним или ефективно да забраним възможността за свързване на подводни кабели директно от САЩ към чуждестранна вражеска държава“, казва той.

Кар посочва, че FCC иска да се увери, че самият хардуер не е компрометиран, т.е. не се позволява използването на оборудване на Huawei, ZTE или друго съмнително „шпионско оборудване“ при изграждането на подводни кабели.

През юли трима републиканци от Камарата на представителите изпратиха писмо до главните изпълнителни директори на Meta, Amazon, Google и Microsoft, в което ги питат дали са използвали доставчици, свързани с Китай, за проектите си.

В отговор на въпрос на CNBC относно писмото Ейм от Meta коментира, че компанията не работи с китайски доставчици на кабелни системи. „В пълно съответствие сме с разпоредбите на политиката на САЩ относно партньорите в екосистемата и веригата на доставки“, казва представителят на компанията.

Amazon също коментира пред медията, че не работи с китайски компании. Microsoft и Google не са отговорили на искането за коментар.