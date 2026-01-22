Тактиката в Купянск може да спре руската офанзива по целия фронт в Украйна

Тактиката, която използват украинците в Купянск, трябва да бъде разширена и има потенциал да спре настъплението по цялата фронтова линия, пише Институтът за изучаване на войната (ISW). Военните анализатори цитират данни от бойното поле в града, според които украинците са създали тактическа зона за поражение, която не позволява движението на бронирана техника на 20-25 км от фронтовата линия и на пехотата - в рамките на около километър.

В района на града се използват дронове, които могат да спрат до около 90% от руските части, още преди да са достигнали украинските позиции. Това значително намалява ефективността на щурмовите групи, които използва Русия.

През октомври 2025 г. Русия обяви Купянск за напълно окупиран и "прочистен", но само няколко седмици по-късно руски военни кореспонденти признаха, че победата е обявена "на кредит" и украинците си връщат позиции в града. Наскоро ВСУ обяви, че контролът върху Купянск е възстановен, унищожени са повечето руски позиции и украинският флаг беше върнат върху сградата на градския съвет.

В анализа не се посочват повече подробности за украинската тактика, но се обръща внимание, че ако тя бъде задълбочена - движението на техниката да бъде ограничено до 50 и повече километра, и повторена и на други ключови места, руското настъпление може да бъде спряно и дори да се подготвят контраатаки. А ако зоната на блокиране на бронирана техника бъде увеличена, то пехотата ще трябва да изминава непосилни разстояния, за да атакува украинските позиции.

ВСУ също не коментира начина на отбрана на Купянск, но преди ден разпространи снимки за работата на свои дронове, включително и наземни, от бойното поле, отбелязвайки, че студът не спира новите технологии. Защитниците на Покровск и Мирнохрад съобщават, че именно чрез дронове и роботизирани наземни системи получават всичко необходимо и продължават да удържат позициите си в градската агломерация. Има сигнали, че се работи за изграждане на зона около Покровск, подобна на тази около Купянск.

Русия използва малките щурмови групи активно през 2025 г.

През миналата година Русия смени своята тактика, разчитаща на големи колони с бронирана техника, които обсаждат населените места, по няколко причини - изтощаване на запасите от танкове и невъзможността за противодействие на работата на дроновете, пише от своя страна украинският военен анализатор Олександър Коваленко.

Още от пролетта на 2025 година руските военни се качиха на алтернативни превозни средства - автомобили, мотоциклети и дори коне. Тогава и малките щурмови групи показаха много добри резултати в Покровск и Мирнохрад, където дълго време руските военни са останали незабелязани, смесващи се с останалото цивилно население в града.

Украинските военни не са били подготвени за промяната в тактиката, а руснаците са се възползвали максимално от всички възможности - включително и от промените във времето.

Но тази тактика има недостатъци и не води до стратегически победи - резултатите от 2025 година го показват, пише още Коваленко. Според него малките щурмови групи са без подкрепа в тила, доставките им са ограничени, загубите на жива сила се увеличават, а напредъкът е ограничен.

Сега ефективността на тези щурмови групи се намалява още повече от снега (в който остават следите от придвижване) и студа, заради който войниците не могат да намерят лесно тайно убежище, където да изчакат струпването на своята част.

Украйна отбелязва вече 111 нощи с въздушни удари без прекъсване по енергетиката

В продължение на 111 нощи Украйна е подложена на непрекъснати обстрели, като енергийните съоръжения са основната цел, изчислява Sky News. Това е по-дълъг период от бомбардировките над Лондон през Втората световна война, допълва още агенцията.

От началото на годината Киев беше атакуван многократно с ракети и дронове и в резултат вече няколко пъти беше спирано топлоподаването за почти половината жилищни сгради, когато температурите достигаха до -20°С. Екипите поправят пораженията, а на следващата нощ, те отново са под обстрел, посочва още Sky News.

Енергийните компании в Украйна съобщават, че работят денонощно, но след многократните удари, щетите се отстраняват все по-трудно. Има съобщения за починали от преумора техници, а токов удар уби един от членовете на Съвета на директорите на "Укренерго", който е работил за възстановяването на ударена подстанция.

Украйна получава от европейските си съюзници стотици генератори, с които да стабилизира ситуацията. Руските атаки продължават и в нощта срещу 22 януари отново бяха нанесени удари по Запорожие, Кривий Рих, както и в Одеска област.

Тръмп очаква Зеленски в Давос

Заради тежката обстановка в Киев украинският президент Володимир Зеленски предпочете да отмени своето пътуване до Давос, още повече, че основната тема се очертаваше да е Гренландия и Белият дом не потвърди, че се планира среща между него и Доналд Тръмп.

В своята реч пред Световния икономически форум обаче американският президент беше уверен, че ще разговаря със Зеленски още в сряда вечерта, макар че по това време украинският президент се намираше в Киев. Заради затвореното въздушно пространство пътуването на украинския президент, дори и до Европа, отнема повече време.

Пред медии малко по-късно Тръмп каза, че очаква разговора със Зеленски в четвъртък (22 януари), след като бъде представен уставът на Съвета за мир. Преди ден украинският президент коментира, че би пътувал до Швейцария, ако има реални резултати от преговорите, които той и екипът му водят с американците от средата на ноември насам.

Очакванията са американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да разговарят паралелно с руския президент Владимир Путин. Пред Bloomberg Уиткоф посочи, че пътуват до Москва по покана на руската страна. В Украйна обаче не виждат много сигнали, че Русия е променила мнението си за войната, би могло срещата да е свързана с участието на Путин в Съвета за мир на Тръмп, както и като цяло за Иран.

Руското МВнР анализира поканата на Тръмп

Руското Министерство на външните работи анализира поканата за участие в Съвета за мир и ще се консултира със стратегическите партньори, съобщи по време на заседание на Съвета за сигурност на Русия Владимир Путин. Според него Русия може да използва 1 млрд. долара от замразените в САЩ руски активи, за да плати членския внос в съвета.

Путин посочи, че руската страна обсъжда със САЩ използването на замразените руски активи за възстановяване на територии, пострадали от бойните действия след сключване на мирен договор с Украйна. Западните съюзници на Киев отбелязват, че замразените пари трябва да бъдат използвани като репарации за Украйна.

В същото време украинските далекобойни дронове нанесоха доста повреди по рафинерии и петролни терминали на територията на Русия. Обстрелите предизвикаха енергийна криза в Белгородска област.

Ако Украйна преживее зимата, предимството ще е на нейна страна

Ако Украйна преживее зимата, предимството ще бъде на нейна страна, смята бившият представител на Белия дом за Украйна Кийт Келог по време на дискусия за войната в Украйна в рамките на Световния икономически форум в Давос.

"Разбирам, че зимата е тежка, какво се случва в Киев. Знам какви са температурите там. Но искрено вярвам, че ако Украйна оцелее тази зима – през януари и февруари – и дойде март и април, предимството ще бъде на ваша страна, на страната на Украйна, а не на Русия" отбеляза той.

Според него в момента Русия не може да спре да воюва, без да признае поражението си, и руският президент търси начин да излезе от ситуацията.

Русия изпраща подкрепление към Хуляйполе

Русия е насочила военни части от окупираните зони в Херсонска област, за да подкрепи настъплението в Хуляйполе (Запорожка област). Данните на ВСУ към 22 часа на 21 януари показват именно увеличаване на интензивността на бойните действия край Хуляйполе. Регистрирани са 31 атаки спрямо под 10 ден по-рано. Запазва се интензивността на битките край Покровск (33), както и около Костянтинивка (10).

Според медийни публикации Кремъл е наредил окупацията на Купянск до края на февруари, но в последните дни атаките в района намаляха. Към 22 часа на 21 януари са регистрирани 8.

Като цяло към този час ВСУ съобщава за 140 бойни действия след 102 ден по-рано. Русия е извършила и 49 въздушни удара със 102 управляеми авиационни бомби, както и 2800 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 4400 fpv-дрона.

САЩ са арестували седми танкер в Карибския басейн

САЩ са спрели още един танкер - Sagitta, включен в списъците на санкционираните водни съдове, в Карибския басейн. Причината е нарушението на блокадата над петролния сектор на Венецуела.

От началото на годината американските военни са спрели седем танкера, които се свързват със "сенчестия флот", който превозва петрол под санкции от Венецуела, Иран и Русия. Според данни на украинското разузнаване Sagitta е част от флота, превозвал петрол от Русия към Китай. От месеци танкерът се движи с изключени транспондери под различни флагове.

Украйна също нанася своите "далекобойни санкции" срещу руската петролна индустрия. В нощта срещу 22 януари беше ударен терминал в Краснодарския край - в близост до пристанището в Таман. Според съобщенията са поразени четири петролни депа.

Дронове са ударили и топлоцентралата в Старобешово в окупираните части от Донецка област.