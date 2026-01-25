Украйна отвърна на руските атаки от събота с обстрел на Белгород

Украйна отвърна на мащабните руски атаки от събота, като порази енергийна инфраструктура в Белгород. При атаките не са причинени човешки жертви, предава Ройтерс, като се позовава на губернатора на руската Белгородска област Вячеслав Гладков и публикациите му в платформата Telegram.

Според Гладков това е „най-мащабното обстрелване на град Белгород“, пише БТА.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации потушава пожара“, казва Гладков.

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, казва още губернаторът.

Ситуацията на фронта

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщава, че Русия е извършила 42 атаки по украински позиции край Покровск в събота, информира агенцията Укринформ.

Руските сили са атакували с дронове и украинските села Стецковка и Рибци край Суми.

Общо 127 сблъсъка е имало между руските и украинските войски през последното денонощие, според данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, публикувани във Facebook.

Руските сили са нанесли удари по територията на Украйна с 25 ракети и 248 управляеми въздушни бомби. Украинските позиции и населени места са обстрелвани 3720 пъти, включително 112 пъти с множество ракетни установки.

Противовъздушната отбрана е неутрализирала 87 руски дрона от общо 102, с които руската армия е нападнала Украйна в събота вечерта и рано сутринта в неделя. Съобщава се за поразена инфраструктура, съобщава още Укринформ.

Ограничава се движението на руските дипломати в ЕС

От днес влизат в сила мерки, които ограничават свободата на движение на руските дипломати в Европейския съюз (ЕС), предава ДПА, цитирана от БТА.

Когато пътуват в Шенгенското пространство извън държавата, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и техните сътрудници и членове на семействата им, вече ще трябва да уведомяват страната, в която пътуват, както и всички страни за транзитно преминаване най-малко 24 часа преди пътуването.

Държавите членки на ЕС могат също да въведат изискване за разрешение за влизане или транзитно преминаване. Те ще могат да забранят евентуално пътуване в случаи на съмнения за шпионаж.

Пътуванията в рамките на страната, в която руските дипломати са на служба, не е необходимо да се регистрират.

Тази мярка беше официално приета през октомври 2025 г. като част от пакет със санкции срещу Русия и публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, припомня информационната агенция.

ЕС заяви, че мерките се прилагат на основание, че някои от засегнатите от тях лица участват в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространяване на дезинформация, за да се повлияе на общественото мнение.

Според официални представители на ЕС нарушаването на тези изисквания може да бъде санкционирано с отнемане на дипломатическата акредитация.

Досега на руските дипломати като цяло им беше позволено да пътуват свободно в рамките на ЕС. Източните страни от ЕС критикуват тази привилегия от години, но други държави членки се опасяват, че ограниченията могат да предизвикат ответни мерки спрямо европейските дипломати в Русия.