Москва атакува цели в Украйна, които смята за военни, Starlink спря за руската армия

Руските военни атакуват обекти, които смятат за свързани с военните, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за атаките по енергийната мрежа на Украйна и топлоцентрали в големите градове на страната. Заради пораженията от последния обстрел без топлоснабдяване бяха 1100 жилищни сгради в Киев при температури под -20°С.

Без отопление са и сгради в Харков, който също беше обект на масирана атака в последните дни, а заради щетите по електроенергийната мрежа много места в Украйна са без ток през по-голямата част от денонощието. По данни на правителството само през 2026 година вече има 217 удара по енергийни съоръжения. Масовите атаки започнаха с отоплителния сезон през октомври.

Оценки на руски военни кореспонденти показват, че последната масирана атака е нанесла сериозни щети на енергетиката, но резултатите са постигнати основно от балистичните ракети "Искандер - М", а не от стратегическите "Циркон" или Х-22. Тези изводи се правят от сателити кадри, показващи множество кратери около 750-киловолтовата подстанция "Киевска", която е атакувана с "Циркон". Преди ден анализатори също отбелязаха, че пораженията не изглеждат толкова сериозни на фона на масирания ракетен удар. ВВС на Украйна съобщи, че са свалили и четирите ракети "Циркон", определяни от руския президент Владимир Путин като "без аналог", използвани в удара в нощта срещу 3 февруари.

Ударите по енергийни обекти продължават и тази нощ. Сводката на ВВС на Украйна сочи изстреляни 183 дрона и две ракети "Искандер - М". Системите за ПВО са свалили 156 дрона, но има данни за директни попадения в 16 локации.

Русия очаква капитулацията на Украйна

Русия ще продължи войната и атаките си по украинските градове, докато не принуди "Киев да приеме някои решения за мир", каза още Песков, цитиран от ТАСС. Исканията на Москва бяха повтаряни многократно от представители на различни нива от администрацията - изтегляне на украинските военни от неокупираните части от Запорожката, Херсонската и минимум Донецката и Луганската област, отказ от членство в НАТО и смяна на правителството и президента.

В едно от последните си интервюта руският министър на външните работи Сергей Лавров говори, че в Аляска Владимир Путин се е съгласил на предложението на САЩ за замразяване на бойните действия в Запорожката и Херсонската област в замяна на предаването на неокупираните части от Донецка област. Руската страна често използва липсата на официална информация от срещата, твърдейки че постигнати споразумения не се спазват.

В някои от коментарите от Кремъл се говори още и за изтеглянето на НАТО до границите през 1997 година. Разширението на Алианса и влизането на Източна Европа е разглеждано като враждебно в Москва и е една от причините за войната в Украйна.

В интервю за France 2 украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма намерения да дава земи без бой. "Замразяване на конфликта, което никога не съм искал, запазване на позициите по линията на съприкосновението - това е голяма отстъпка от наша страна", заяви той.

Един от вариантите за Донецка област е създаване на демилитаризирана зона, при което Русия и Украйна ще запазят териториите, над които имат контрол днес, а между тях ще бъдат разположени миротворци.

Според него на Русия ще отнеме поне две години и "800 хил. трупа на техни войници", за да превземат цялата Донецка област. В интервюто си за France 2 украинският президент съобщи, че от началото на пълномащабната война са загинали 55 хил. украински войници и допълни, че това са потвърдените загинали, но има и голям брой изчезнали в мисия.

Зеленски: Войната трябва да приключи реално

Войната трябва да бъде прекратена реално, а партньорите да са готови с реални гаранции за сигурност и реален натиск върху агресора, коментира в своето вечерно обръщение за 1442-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че хората трябва да усетят, че полаганите усилия наистина водят към мир, а не че Русия се възползва от ситуацията и продължава да извършва удари по украинските градове и инфраструктура.

"Не трябва да има никакви награди за агресора - ако се даде някаква награда, Русия с течение на времето ще наруши всяко споразумение", допълни Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че на първия ден от разговорите в Абу Даби е постигната договорка за обмен на военнопленници. Срещите между представителите на САЩ, Украйна и Русия продължават днес.

Starlink спря за руските военни

Руски военни кореспонденти съобщават за блокирането на работата на Starlink, използван от руските военни на бойното поле. Сателитният интернет се използва не само за насочване на fpv-дронове, но и при комуникация между частите и спирането му се определя като проблем.

Много от коментарите са силно критични - руската армия използва технология на врага, приемайки това за даденост и без да прави усилия за своя алтернатива. Дори и да бъде намерен начин ограниченията да бъдат заобиколени, това е сигнал за тревога, смятат наблюдателите.

Украйна също поднови атаките по руски енергийни обекти

След масирания обстрел на 3 февруари Украйна също поднови атаките по енергийни обекти, макар и ударите да са по-целенасочени. В нощта срещу 4 февруари след атака с HIMARS беше спрян токът на Белгород. Ударите продължиха и миналата нощ, когато се съобщава за проблеми с електрозахранването на Ростов.

В социалните мрежи се споделят и видеа от пожар в топлоцентрала в Чита (Забайкалския край), заради което без ток са някои части от града, чието население е към 347 хил. души.

Серия от инциденти с товарни жп композиции в Русия

В Забайкалския края има официални данни за дерайлирането на 11 вагона с въглища. Няма съобщения за пострадали, а пътническите превози в района не са спрени, отбелязва Забайкалската жп компания.

Това е един от серия от инциденти с товарни влакове от началото на февруари, сочат публикации в руската държавната агенция ТАСС. За тях причините не се споменават, но са завeдени следствени дела за нарушение на правилата за безопасност при движение.

Във вечерните часове на 4 февруари в Тамбовска област се взривиха 16 цистерни с гориво, отбеляза и губернаторът на областта Евгений Первийшов в Telegram. Той уточнява, че 11 от тях са били натоварени с бензин, а пет - с газ. Движението на влаковете в района (около Мичуринск) е спряно.

Тези два инцидента са от последните 24 часа. На 1 февруари руските медии съобщават и за дерайлирал товарен влак с 21 вагона в Кировска област. Няма информация какви са били товарите и се отбелязва, че се извършва проверка дали са спазвани правилата за безопасност при движение.

В Купянск се връщат "победите назаем"

Руски военни кореспонденти съобщават за подновяване на пр-акциите по окупиране "назаем" на населените места в Купянското направление. Връща се практиката за изпращане на прекалено позитивни доклади и снимки с знамена от места, които не са под контрола на руската армия. Украинският Център за отбранителни стратегии пък съобщава за атаки с 3000-тонни бомби по позиции на украинските военни в Купянск.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на руски атаки по жп инфраструктура в близост до фронтовата линия (на разстояние 25-100 км), с което руснаците се опитват да пресекат логистиката на украинците. Военни отбелязват, че все повече използват наземни роботизирани системи за доставка и увеличават поръчките за покупка.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ на 4 февруари показват, че в Купянското направление са реализирани 5 атаки. По-интензивни са действията в Лиманското (6 атаки), Словянското (13 атаки) и Костянтинивското направление (10 атаки).

Най-горещите точки обаче остават Покровското направление, където ВСУ съобщава за 29 атаки на 4 февруари, както и Хуляйполе със 17 атаки.

През миналото денонощие се съобщава за 133 бойни действия след 153 ден по-рано. Русия е извършила 96 въздушни удара с 246 управляеми авиационни бомби и към 4000 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 7800 fpv-дрона.