IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Украйна търси начин да намали ударите на руските далекобойни дронове

Блокирането на Starlink би трябвало да помогне за ограничаването на ефективността на атаките

23:04 | 06.02.26 г. 22
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

За  готвени кадрови смени в състава на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, анонсира президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение за 1444-ия ден от пълномащабната война. Целта е да бъде подсилана защитата от дронове, защото в момента има големи разлики между работата на звената в различните региони, обясни още президента.

В последните месеци унищожените дронове от силите на противовъздушната отбрана са около 80% от изстреляните, сочат сводките на ВВС. В борбата с дроновете се използват основно дронове прехващачи - евтина украинска разработка на стойност около 1000-2000 долара, мобилни групи с тежки картечници, включително и преследващи дроновете със самолети (товарни или дори спортни), както и системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег на действия.

Системи като Patriot или SAMP-T се използват основно за балистичните ракети, които не могат да бъдат свалени с друго средство.     

Новият министър на отбраната Михайло Федоров обяви като цел създаването на защитен купол срещу дронове и ракети. В него основна роля ще играят дронове, произведени в или за Украйна.

Блокирането на Starlink също помага на ВВС на Украйна, ограничавайки скоростта на дроновете, които са снабдени с терминали, до 75-90 км/ч. Предстои проверка на лицензите и блокиране на дроновете, които не са регистрирани в украински институции, но действат на територията на Украйна. Използването на сателитния интернет, разработен от компанията на Илон Мъск SpaceX позволи мого по-ефективно движние на руските дронове към украинските цели.

Операторите можеха да променят курса в реално време и допълнително - избор на целта. С помощта на терминалите руските дронове атакуват движещи се цели и последните атаки по влак и автобус с миньори бяха извършени именно с такива безпилотни средства.

Освен това обаче помогна и за по-добрата комуникация между руските военни и липсата на Starlink се приема от руските военни кореспонденти като голям поблем. Те остро критикуват включването към система на западна компания и липсата на руска алтернатива, въпреки космическите технологии на Русия. Военните търсят вариант и засега най-коментираната тема в социалните мрежи е как да бъде намерен начин терминалите да преминат верификацията на украинските власти.

Междувременно сводката на ВВС за 5 февруари показа, че Русия е изстреляла 328 дрона, две ракети "Кинжал", както и 5 ракети Х-59. Според  публикуваните данни свалени са 297 дрона. Седемте ракети не са достигнали целта си, а причината се уточнява.

Според анализатори вероятно те са неутрализирани със средствата за радиоелектронна борба.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:31 | 07.02.26 г.
войната в украйна дронове ПВО Shahed
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
21
rate up comment 3 rate down comment 0
4i4o_Pay
преди 12 часа
До: khao Личните данни са по - малката беля. Въпросът е в достоверността му. За алгоритми, невронни мрежи, самообучение и т.н. не става дума, въпреки че и там е възможна човешка намеса дори в реално време. Помислете основно от какви бази данни той черпи данни (факти) за отговорите си. Китайски, руски, корейски и т.н. или САЩ-ски (най вече), английски, френски и подобни. По технически въпроси почти няма проблеми, но когато става дума за геополитика .... Професионалист съм в тази област (ИИ).
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
20
rate up comment 0 rate down comment 10
khao
преди 1 ден
До: 4i4o_Pay не е безплатен... плащаме му с лични данни! :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
19
rate up comment 3 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 ден
До: зелка"00", Уаууууу.... Почти позна, ама само почти. На 50%. А за другите 50 не си прав. Ама хич.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
18
rate up comment 6 rate down comment 15
Скъсана_Ушанка
преди 1 ден
Менте Алехандро, класически копейник-тро0л действа точно според инструкциите - понеже няма какво да отговори относно русня престъпленията, залива всичко с бъълвоч, с надеждата да отклони темата. Отврагителни, долнопробни копейници слугинажи, сякаш нещо ще променят.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
17
rate up comment 7 rate down comment 6
гъбко
преди 1 ден
До: Solar Power ... на фейкАлехандро (тошко_стоте_акаунта) му е все тая какво пляска из форума под материали за Украйна , важно е да се скрият от първата страница коментарите дето не му харесват , и после да им набие минусите , или в обратен ред все е тая . Това му е фикс идея , един вид манипулира реалността . Човек ще рече , че хората много обичат и уважават онази пассмина обитаваща блатата на север ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 15 rate down comment 3
4i4o_Pay
преди 1 ден
До: Solar PowerПреди време питах на шега приятел адвокат за безплатен съвет. Отговорът беше: Ще ти дам безплатен съвет, но ще е безполезен!Толкова за безплатния AI.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 7 rate down comment 14
Solar Power
преди 1 ден
Всеки разполага с безплатен АИ. Лъжите и партенките лъсват за 5 секунди. Просто сами проверете информацията за 20 000 съкратени :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 5 rate down comment 13
Solar Power
преди 1 ден
До: Solar PowerКомпанията, (Blackrock) която е най-големият мениджър на активи в света, планира да намали своя персонал с около 250 души, което е
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 6 rate down comment 12
Solar Power
преди 1 ден
До: Aлexaндpo 5: поредния фейк :) ХахаххаКакво се случва с BlackRock
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 5 rate down comment 9
Aлexaндpo
преди 1 ден
Даже в момента има измами с така нареченото 'надлизинговане', където едни 'дупета' карат лъскави лимузни купени и лизинговани на измамно висока цена (доста над реалната на която е сделката)... Представям си каква анархия ще настане ако им отворят вратичката описана в материала. Това ще доведе до огромно поскъпване на лизинга, защото компаниите ще са принудени да се застраховат много по-сериозно от сега. Въпрос е и каква ще е цената, която застрахователите ще търсят за подобни застраховки...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още