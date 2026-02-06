Украйна търси начин да намали ударите на руските далекобойни дронове

За готвени кадрови смени в състава на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, анонсира президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение за 1444-ия ден от пълномащабната война. Целта е да бъде подсилана защитата от дронове, защото в момента има големи разлики между работата на звената в различните региони, обясни още президента.

В последните месеци унищожените дронове от силите на противовъздушната отбрана са около 80% от изстреляните, сочат сводките на ВВС. В борбата с дроновете се използват основно дронове прехващачи - евтина украинска разработка на стойност около 1000-2000 долара, мобилни групи с тежки картечници, включително и преследващи дроновете със самолети (товарни или дори спортни), както и системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег на действия.

Системи като Patriot или SAMP-T се използват основно за балистичните ракети, които не могат да бъдат свалени с друго средство.

Новият министър на отбраната Михайло Федоров обяви като цел създаването на защитен купол срещу дронове и ракети. В него основна роля ще играят дронове, произведени в или за Украйна.

Блокирането на Starlink също помага на ВВС на Украйна, ограничавайки скоростта на дроновете, които са снабдени с терминали, до 75-90 км/ч. Предстои проверка на лицензите и блокиране на дроновете, които не са регистрирани в украински институции, но действат на територията на Украйна. Използването на сателитния интернет, разработен от компанията на Илон Мъск SpaceX позволи мого по-ефективно движние на руските дронове към украинските цели.

Операторите можеха да променят курса в реално време и допълнително - избор на целта. С помощта на терминалите руските дронове атакуват движещи се цели и последните атаки по влак и автобус с миньори бяха извършени именно с такива безпилотни средства.

Освен това обаче помогна и за по-добрата комуникация между руските военни и липсата на Starlink се приема от руските военни кореспонденти като голям поблем. Те остро критикуват включването към система на западна компания и липсата на руска алтернатива, въпреки космическите технологии на Русия. Военните търсят вариант и засега най-коментираната тема в социалните мрежи е как да бъде намерен начин терминалите да преминат верификацията на украинските власти.

Междувременно сводката на ВВС за 5 февруари показа, че Русия е изстреляла 328 дрона, две ракети "Кинжал", както и 5 ракети Х-59. Според публикуваните данни свалени са 297 дрона. Седемте ракети не са достигнали целта си, а причината се уточнява.

Според анализатори вероятно те са неутрализирани със средствата за радиоелектронна борба.