Украински дронове нанесоха щети по полигона на "Орешник" след серия от атаки през януари*

Министерството на отбраната на Украйна съобщи за серия от успешни удари по полигона "Капустин Яр" в Астраханска област през януари. В операциите са използвани дронове и ракетите "Фламинго". От този полигон се изстрелва ракетата "Орешник". Според ВСУ има поражения по административните сгради на полигона и един от хангарите, а служителите са евакуирани.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви успех на операциите в своето вечерно обръщение за 1443-ия ден от пълномащабната война. "Фламинго" свърши своята работа", допълни той.

OSINT-анализаторите (използващи сателитни снимки от отворени източници) коментират, че действително има видими щети по две сгради на полигона, които изглежда са нанесени от дронове. Снимките обаче са с ниско качество заради лошото време и е трудно да бъде направен анализ, допълват те.

Сводките на Министерството на отбраната на Русия също показват, че през януари е имало регулярни атаки към Астраханска област.

"Капустин Яр" е полигон от стратегическо значение и с по-широка функционалност от другите руски полигони, отбелязват украинските военни анализатори. На него се извършват тестове на нови ракети и технологии и атаки, дори и само с дронове, показва сериозна слабост във въздушната отбрана на Русия.

САЩ и Русия подновяват контактите си на "високо военно ниво"

САЩ и Русия ще подновят контактите си на високо ниво между военните си, стана ясно след срещата в Абу Даби. От американска страна контакт ще бъде началникът на Съвместното командване на силите на НАТО в Европа ген. Алексус Гринкевич, а от руска - главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов.

Основната цел е да бъде избегната "непреднамерена ескалация", посочват в съобщение на Съвместното командване.

Американският представител в Абу Даби Стив Уиткоф коментира в социалната платформа Х, че разговорите на такова ниво между САЩ и Русия са били прекъснати още преди войната в Украйна и те са ключови за постигането и поддържането на мира.

Според Axios американските и руските представители са договорили да бъдат спазвани мерките в изтеклия преди ден Договор за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия (START). Източници на изданието отбелязват, че своеобразното удължение ще продължи около шест месеца.

Преговорите между САЩ, Украйна и Русия ще продължат

Срещите между САЩ, Украйна и Русия за края на войната ще продължат вероятно в САЩ в следващите седмици, съобщи Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение. По време на брифинг в Киев заедно с полския премиер Доналд Туск той каза, че на срещата са обсъдени широк кръг от въпроси и очаква личния доклад на украинския преговорен екип, защото има "чувствителна информация, която не може да бъде дискутирана по телефона".

Зеленски коментира по време на брифинга, че "има сигнали", че Русия е поискала да получи пълния контрол над Донецка област и "Донбас" да бъде признат от международната общност за руска територия.

Резултат от преговорите е първият обмен на военнопленници за последните пет месеца. Двете страни обмениха по 157 военни и цивилни лица. От украинска страна 139 са били в руски плен от 2022 година. Сред тях има и защитници на Мариупол.

Русия засекрети информацията за резултатите от дипломатическите преговори.

В Москва извършиха опит за атентат срещу руски генерал

В Москва разследват опит за убийство на ген. Владимир Алексеев, който е зам.-ръководител на военното разузнаване към Генералния щаб на руската армия, съобщава ТАСС. Според разпространената информация сутринта на 6 февруари неизвестен извършител е стрелял по генерала в близост до дома му в руската столица. Алексиев е хоспитализиран, като няма повече информация за състоянието му.

Владимир Алексиев стана популярен с обръщение към Евгений Пригожин и членовете на ЧВК "Вагнер" по време на бунта им през лятото на 2023 година. В него той съобщи за общи операции между военното разузнаване и частната военна компания след 2014 година, нещо, което до този момент беше отричано.

Началникът на военното разузнаване ген. Игор Костюков е ръководителят на руската делегация в тристранните преговори в Абу Даби.

Атаките в Покровското направление намаляват интензивността си

Атаките в Покровск намаляват интензивността си на фона на изтощението на двете армии, сочат данните на украинския Център за отбранителни стратегии. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 5 февруари сочи, че в това направление е имало 27 атаки. Градската агломерация Покровск - Мирнохрад е основна цел за руската армия от месеци. От лятото на 2025 година се водят градски боеве, но украинските защитници успяват да удържат позициите си.

Интензиви са боевете в Хуляйполе, където са отчетени 23 атаки. След първоначалния бърз щурм към града в Запорожка област боевете се ожесточиха и темпото на руската армия се забави. Има данни за напредък в Лиманското и Словянското направление. В Костянтинивското направление на 5 февруари са регистрирани 18 атаки.

Има съобщения за струпване на украински оператори на безпилотни системи в Сумска област, където руското настъпление е блокирано от седмици.

За миналото денонощие ВСУ отбелязва 152 атаки по цялата фронтова линия спрямо 133 ден по-рано. Русия е извършила 80 въздушни атаки със 197 управляеми авиобомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 6200 fpv-дрона.

Руски военни кореспонденти съобщават за проблеми по фронтовата линия след спирането на работата на Starlink. Търси се бърз заместител на мрежата, защото се оказва, че терминалите са се използвали не само за насочване на дронове, но и за комуникация между военните части.

САЩ ще продават оръжия за Киев, докато не бъде постигато мирно споразумение

САЩ ще продължат да продават оръжия на Украйна, докато не бъде постигнато мирно споразумение, увери посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър в интервю за NewMax. Във втория мандат на Доналд Тръмп в Белия дом Вашингтон спря да осигурява военна помощ, но продава оръжия и боеприпаси на НАТО (през програмата PURL), които след това биват предавани на Украйна.

САЩ също така обмислят още санкции срещу Русия, ако мирните преговори не дадат резултат, съобщи финансовият министър Скот Бесънт пред Ройтерс. Той уточни, че цел ще бъдат танкерите от "сенчестия флот", които Москва използва да превозва своя петрол, поставен под санкции.

Очакванията са фокусът да бъде същият и в 20-ия пакет със санкции, който подготвя Европейската комисия (ЕК).

* Публикацията е допълнена с данни за опита за атентат в Москва