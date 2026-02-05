Русия поставя ново условие за мир - светът да признае Донбас за руски

Русия е поставила още едно условие в преговорите в Абу Даби - международно признание на Донецка и Луганска област за руска територия, съобщи ТАСС, позовавайки се на свои източници. Кремъл отказва да коментира публично тристранните разговори и своите искания, но според медийни публикации Русия иска Украйна да се изтегли от неокупираните части на Донецка област.

В едно от последните си интервюта руският външен министър Сергей Лавров също отчете, че именно това е предложил американският президент Доналд Тръмп на Владимир Путин по време на срещата им в Аляска - замразяване на бойните действия по линията на съприкосновението в Запорожката и Харковската област и изтегляне на украинските части от Донецка област.

Лавров определя това като голям компромис, който ще направи Русия.

Действително "има сигнали", че Русия иска международното признание на Донецка и Луганска област за руска територия, потвърди по време на брифинг в Киев заедно с полския премиер Доналд Туск украинският президент Володимир Зеленски.

Той коментира, че не знае дали светът действително ще признае окупираните от Русия територии за руски, но дори и това да стане - няма да има никакво значение. "Слава Богу, Украйна има свой президент, който подписва документите, а не други лидери да подписват документите с такива важни решения", допълни още Зеленски. Полският премиер Доналд Туск пък беше категоричен, че не всички държави ще признаят украинска територия за руска.

До този момент само няколко държави са признали Крим за руски и дори най-близките съюзници на Москва днес Китай и Индия настояват за спазване на териториалната цялост и суверенитет на Украйна.

"Нашите територии са наши, независимо от временния им статус - временно частично окупирани", допълни още Зеленски, сигнализирайки, че Киев запазва позициите си, че няма да предадат неокупираните части на Донецка област срещу гаранции за сигурност. Предложението на Украйна е "замразяване на конфликта по линията на съприкосновението" и ангажимент за Киев, че няма да опитва да върне превзетите региони с военни средства.

Украинският президент отказа да коментира в подробности постигнатото в поредния кръг от преговори, освен обмена на 157 военнопленници, защото информацията е чувствителна и очаква доклада от преговорния екип, когато се прибере в Киев.

По време на пресконференцията в Киев прозвуча сигнал за въздушна тревога. "Както чувате, договорка за прекратяване на войната очевидно не е постигната", каза украинският президент и допълни, че все пак има надежда, защото трите страни са се разбрали, че разговорите ще продължат.