Лошо време и липса на информация са спрели десант към Одеса през февруари 2022 г.?

Още от първите дни на пълномащабната война цел на Русия е да ограничи излаза на Украйна към море и да си осигури и възможност за преход към Приднестровието, пише военният анализатор Олександър Коваленко. Според него част от руските планове за изпълнението на тази цел са включвали морски десант към Одеса, но липсата на информация дали на Украйна са останали ракети "Нептун" и лошото време са спрели реализацията им.

В своя анализ Коваленко отчита, че Украйна без боен флот в момента е водеща сила в Черно море. Преди пълномащабната война се е смятало, че в региона най-мощен е турският флот, а руският Черноморски флот е съвсем близо със своите кораби и възможности. Оказва се обаче, че реално без бойни кораби, Киев се справя с руското надмощие и още през март 2022 година потапя катера "Раптор" и нанася щети по десантните кораби "Саратов", "Цезар Куников" и "Новочеркаск" (които по-късно също бяха потопени) .

През април Украйна потопи и флагмана на руския Черноморски флот крайцера "Москва", а след това и множество други кораби с ракети "Нептун" и комплексите "Харпун", които получи в края на май.

След това Киев разработи и няколко серии морски дронове, чиято ефективност се оказа голяма спрямо цената им, и принуди Русия да се изтегли от своята историческа база в Севастопол към Новоросийск. Но дори и там руските кораби не са в безопасност, като включително в средата на декември 2025 година беше ударена подводницата "Варшавянка", която продължава да стои на дока, видимо с технически проблеми. Само верифицираните удари от началото на пълномащабната война потвърждават унищожението на поне 30 руски кораба.

Морските дронове се превръщат в минисистеми за ПВО

Но морските дронове не контролират само водите на Черно море, а и небето над тях. През миналата година бяха регистрирани първите удари по изтребители Су-30 и хеликоптери Ми-8 от автономни ракетни системи, разположени на дронове "Магура V".

Морските дронове осъществяват патрули, мисии с ударни дронове към Крим и други, с минимално човешко участие.

Заради заплахата от дроновете руските танкери от "сенчестия флот" минават през териториалните води на Турция. След няколко удара и острата реакция на Анкара, в момента Украйна се въздържа "да поеме контрола" върху изпълнението на санкциите срещу танкерите.

Темпът на бойните действия се забави рязко

След два дни с близки до рекорд брой атаки темпът на бойните действия рязко се забави, сочат данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към 22 часа на 9 февруари. Съобщава се за 159 атаки спрямо 283 ден по-рано. Русия е извършила и 43 въздушни удара със 113 управляеми авиациони бомби, както и 2000 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и към 4000 fpv-дрона.

Най-активно остава Покровското направление, където се съобщава за 36 атаки, както и Хуляйполе със 17. ВСУ съобщи за освобождението на Терновате, което Русия обяви за окупирано на 30 януари. Преди войната в населеното място са живеели около 1200 души.

Руски военни анализатори съобщават за украински контраатаки в Запорожката област.

Интензивни остават боевете в Словянското направление (12 атаки), като лошото време и липсата на Starlink влошава ситуацията за руснаците, които продължават да опитват пробиви с малки щурмови групи от различни посоки.

Руски военни кореспонденти съобщават за проверки на Генералния щаб на руската армия за несъответствия на информациите за развитието на бойните действия в Купянското направление. Руският президент Владимир Путин съобщи за окупацията на града в края на октомври 2025 година, а малко по-късно украинският президент посети мястото и декларира, че градът е под контрола на украинската армия.

Снимка: President.gov.ua

Руски военни кореспонденти отбелязват, че няма изгледи градът скоро да бъде окупиран, макар че има данни, че е възложено това да се случи до края на февруари.

Русия закъснява с подготовката за лятната офанзива

В Лиманското направление липсват достатъчно сили за поддържане на темпото на настъпление и към 22 часа на 9 февруари са регистрирани пет атаки спрямо 22 ден по-рано. Според украинския военен анализатор Костянтин Машовец това е предпоставка за изоставане от графика на руската офанзива. Украинските наблюдатели коментират в последните седмици, че руската армия има план за атака на агломерацията Словянск - Краматорск през лятото. Машовец посочва, че за целта до края на пролетта (1 юни) трябва да бъдат превзети Костянтинивка и Дружкивка, както и Лиман.

А това означава, че вече трябва да настъпва масирано към Лиман и Костянтинивка, където се отчитат 12 атаки към 22 часа на 9 февруари. По отношение на Костянтинивка боевете се водят в югоизточните покрайнини. Данните на военни наблюдатели показват, че Русия опитва пробиви и в двете направления, но с много малки групи - от по 2-3 души, което намалява загубите, но и забавя съществено настъплението.

САЩ задържаха още един "сенчест" танкер

САЩ задържаха още един танкер, част от "сенчестия флот" - Aquila II, в Индийския океан. Според съобщенията от Пентагона американските военни са преследвали морския съд от Карибския басейн до Индийския океан, където е задържан в зоната на отговорност на САЩ.

Танкерът плава под флага на Панама. По данни от сайтовете, следящи морския трафик, 99 дни преди да бъде спрян от САЩ, той е напуснал Балтийско море, а след това е изключил своя транспондер, за да скрие своето местоположение.

Това е традиционна практика за морските съдове, част от "сенчестия флот", които превозват петрол и други забранени стоки от страни под санкции - Венецуела, Русия и Иран.

Собственикът на Aquila II Sunne Co Limited е под санкциите на САЩ от 2025 година заради транспорт на руски петрол в нарушение на тавана на цената.