Войната на Путин в Украйна причинява все по-големи щети за руснаците

Четири години след пълномащабното нахлуване на руските войски в Украйна жертвите на войната се измерват не само в разрушените градове отвъд границата, но и все по-често чрез щетите в граничните райони на Русия, пише Bloomberg.

Милиони украинци преживяха една от най-студените зими в последно време без надеждни доставки на електричество и отопление, тъй като нови вълни от руски атаки с ракети и дронове опустошиха енергийната инфраструктура на Украйна. Десетки хиляди руснаци, живеещи в западния край на Русия, се сблъскват с подобни трудности сега, тъй като трансграничните удари увреждат основни комунални услуги, принуждавайки властите да предприемат извънредни мерки.

Белгород, административен център на Белгородската област, който се намира на около 40 километра от Украйна, се превърна в най-ясната илюстрация на нарастващата вътрешна цена на войната на Кремъл. Градът с население около 322 хил. души се сблъсква със значителни щети по енергийната си мрежа след украинските ракетни атаки, като разрушенията са достатъчно сериозни, за да оставят жителите без топла вода потенциално в продължение на месеци.

Кремъл представя конфликта като отдалечен от живота на обикновените руснаци, но опитът на Белгород и други погранични региони показва как фронтовата линия се е приближила до дома – носейки със себе си същите рискове за енергийните системи, обществените услуги и цивилния живот, които определят войната в далеч по-голям мащаб в Украйна от 2022 г. насам.

Дори когато тези региони са на ръба на хуманитарна криза, политици и държавни медии в Москва омаловажават последиците от войната на Владимир Путин на руска земя. Президентът не обръща внимание на тежкото положение на пограничните общности, което рядко се споменава на правителствените заседания и до голяма степен отсъства от отразяването по националните телевизионни канали.

Информацията за мащаба на щетите идва предимно от регионалните власти, които разкриват подробности само периодично. И никой не отправя критики към Путин.

В Белгород губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че възстановяването на снабдяването с топла вода за домакинствата, свързани към централизираната отоплителна система на региона, вероятно няма да е възможно до края на зимния отоплителен сезон.

В средата на февруари Гладков съобщи, че около 80 хил. жители са останали без отопление след атаките, приблизително 3000 са без газоснабдяване, а около 1000 са без електричество. Властите обявиха частична евакуация, като деца, големи семейства, домакинства с деца с увреждания и възрастни хора, живеещи сами, бяха преместени в съседни региони, докато условията се стабилизират.

Жителите на близката Брянска област също прекараха уикенд без електричество и отопление след това, което губернаторът Александър Богомаз определи като „най-мощната атака с безпилотни летателни апарати“ от началото на конфликта. Общо 120 дрона бяха свалени в рамките на половин ден.

Курският регион продължава да е изправен пред многократни атаки с дронове след интензивните боеве миналата година за връщане на територията, завзета от украинските сили при изненадващото им нахлуване през 2024 г. - първата чуждестранна военна офанзива в Русия след Втората световна война.

През февруари интензивността на ударите се увеличи рязко и от двете страни въпреки дипломатическите усилия за постигане на мирно споразумение.

Украинските удари повредиха не само енергийната инфраструктура на Белгород, но и регионален център за обработка на данни, нарушавайки работата на множество административни системи, посочи губернаторът.

В Украйна много училища провеждат занятия в подземни убежища, за да предпазят децата от ракетни атаки и удари с дронове.

Министерството на образованието на Русия заяви, че „нестабилната ситуация“ показва, че учениците от гимназиите може да пропуснат държавните изпити тази година в пограничните райони на страната.

„Учениците и родителите живеят в състояние на постоянен стрес“, казва Наталия, 62-годишна учителка в Белгород. „Децата вече могат да различат по звука изстрелване на ракета, приближаващ удар и работата на противовъздушната отбрана“, добавя тя.

Предупреждението от високоговорителя – „Внимание! Ракетна заплаха!“ – се е превърнало в рутинна част от ежедневието им, изтъква Наталия.