Великобритания и страни от ЕС ще разработват евтини оръжия за противовъздушна отбрана

Новата инициатива предвижда разработването на автономни дронове и ракети, съвместими с рамката на ЕС и НАТО

15:26 | 20.02.26 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
Великобритания и още няколко нейни съюзници от Европейския съюз (ЕС), сред които Франция, Германия, Италия и Полша, ще работят заедно за разработването на нови, евтини оръжия за противовъздушна отбрана, съобщава Ройтерс, като се позовава на изявление на британското Министерство на отбраната, публикувано в петък.

„Великобритания и нашите партньори от E5 (Франция, Германия, Италия и Полша – б.ред.) засилват инвестициите си – инвестират заедно в следващото поколение противовъздушна отбрана и автономни системи, за да укрепят щита на НАТО“, коментира британският министър на отбранителната готовност и промишлеността Люк Полард в изявление, цитирано от Ройтерс.

Новата инициатива предвижда разработването на автономни дронове и ракети, които биха могли да се използват за противовъздушна отбрана. Очаква се работата да се проведе в рамките на НАТО.

Групата ще се ангажира да работи по инициативи за многонационални способности, които са съвместими както с рамката на Европейския съюз, така и с Организацията на Северноатлантическия договор в няколко области, включително Космоса, пише Bloomberg.

Последна актуализация: 15:26 | 20.02.26 г.
Коментари

khao
преди 1 час
До: Alex Silver тоя мечок се оказа проскубана миеща мечка... тоест енот! :D
Alex Silver
преди 1 час
Тепърва баба за дърва. Ако ядосат достатъчно Мечока, никакви оръжия няма да им трябват след първия половин час. И хич да не се надяват, че войната с Русия ще е на терена на укра. И че укрите ще се трепят за чужди интереси 100 години. Те и без това не останаха, та се налага да се търсят повече чужди наемници. А Рашата е приготвила три армии, всяка от които с тесен кръг от задачи. Третата е точно за наглосаксии и с карт бланш за бързи и ефективни действия, след които остават само пепелища.
