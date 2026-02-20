Великобритания и страни от ЕС ще разработват евтини оръжия за противовъздушна отбрана

Великобритания и още няколко нейни съюзници от Европейския съюз (ЕС), сред които Франция, Германия, Италия и Полша, ще работят заедно за разработването на нови, евтини оръжия за противовъздушна отбрана, съобщава Ройтерс, като се позовава на изявление на британското Министерство на отбраната, публикувано в петък.

„Великобритания и нашите партньори от E5 (Франция, Германия, Италия и Полша – б.ред.) засилват инвестициите си – инвестират заедно в следващото поколение противовъздушна отбрана и автономни системи, за да укрепят щита на НАТО“, коментира британският министър на отбранителната готовност и промишлеността Люк Полард в изявление, цитирано от Ройтерс.

Новата инициатива предвижда разработването на автономни дронове и ракети, които биха могли да се използват за противовъздушна отбрана. Очаква се работата да се проведе в рамките на НАТО.

Групата ще се ангажира да работи по инициативи за многонационални способности, които са съвместими както с рамката на Европейския съюз, така и с Организацията на Северноатлантическия договор в няколко области, включително Космоса, пише Bloomberg.