Германската армия иска да създаде аналог на Starlink

Германската армия планира да създаде собствена сателитна мрежа и за целта иска да получи оферти от няколко компании.

Според медийни съобщения Airbus, Rheinmetall и OHB ще обединят усилия за планираното изграждане на сателитна мрежа за Бундесвера. Вместо да се конкурират, трите компании са се споразумели да работят заедно по проекта за милиарди, съобщи Der Spiegel. Според информацията компаниите са информирали службата за обществени поръчки на Бундесвера за планираното сътрудничество, след като властите са ги приканили да подадат индивидуални оферти.

От гледна точка на германската армия обединението е изгодно, за да се реализира бързо амбициозният проект. Службата за обществени поръчки вече е имала опасения, че ако поръчката бъде възложена на един-единствен кандидат, това може да доведе до продължителни съдебни спорове. Докато европейският самолетостроител Airbus и космическият и технологичен концерн OHB от Бремен ще допринесат с опита си в производството на сателити, военният концерн Rheinmetall от Дюселдорф ще се погрижи за свързването на оръжейните системи на земята, във водата и във въздуха.

Още през януари агенция Ройтерс научи от вътрешни източници, че Rheinmetall и OHB обсъждат планове за съвместно изграждане на такава система. Тогава обаче Airbus все още се считаше за потенциален конкурент, който също би могъл да кандидатства за поръчката.

Проектът предвижда изграждането на собствена комуникационна система за въоръжените сили, която е сравнима с мрежата Starlink на американската компания SpaceX на Илон Мъск. Според Ройтерс обемът на поръчката може да достигне до 10 милиарда евро.

Тристранното обединение би премахнало конкуренцията между доставчиците. Според Der Spiegel това вероятно ще доведе до директно възлагане, което от своя страна ще срещне критики от страна на бюджетната комисия на Бундестага. Липсата на конкуренция често води до по-високи цени.

(БГНЕС)