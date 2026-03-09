Синовете на Тръмп навлизат в бизнеса с дронове и се готвят да продават на Пентагона

Американската компания за дронове Powerus ще се слее с холдинговата компания за голф игрища Aureus Greenway, съобщава The Wall Street Journal. Интересното в тази трансакция е, че зад компанията за голф игрища стоят акционери, свързани с американския президент Доналд Тръмп.

Това са един от инвестиционните фондове на фамилията - American Venture, и компанията, произвеждаща компоненти за дронове, собственост на Доналд Тръмп - младши - Unusual Machine. Сред акционерите е и инвестиционната банка Dominari Securities, която е участвала в сделките с криптовалута на семейството на американския президент

От Powerus отбелязват, че трансакцията ще позволи достъп до финансиране, с което да инвестират в нови компании, произвеждащи дронове. Част от плановете им са да изкупуват украински производители, от които да вземат лицензите за производство или да преместят производството им в САЩ, и така да произвеждат безпилотни апарати - летателни или морски, които да продават на Пентагона.

WSJ отбелязва, че заради ограничения, въведени от администрацията в Белия дом, министерството не може да купува дректно произведени в чужбина дронове, а в същото време има планове да разширява възможностите си с нови оръжия. В Пентагона има програма на стойност 1,1 млрд. долара, която предвижда покупк на иновативни системи, произведени в САЩ, до 2027 година. Целта е да бъде насърчено местното производство в сектор, в който Китай доминира на вътрешия американски пазар.

През последните шест месеца Powerus е купила три производителя на дронове и вече произвежда по около 10 хил. дрона на месец - количества, които надвишават производството на почти всеки друг производител в САЩ.

Отделно и по-малкия син на Доналд Тръмп - Ерик, инвестира в израелския производител на дронове Xtrend като част от сделка за общо 1,5 млрд. долара с JFB Construction.

Начело на Powerus е Андрю Фокс - дългогодишен строителен предприемач в Ню Йорк, който няма никакъв опит с дроновете, допълва WSJ. Един от основателите на компанията обаче е Брет Величович, който е ветеран от американската армия и консултант на компании за производство на дронове в Украйна и в САЩ.