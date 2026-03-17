Русия нанесе рядък дневен удар по Киев, който изненада украинските военни

На 16 март Русия нанесе удар с дронове по Киев в необичайно време за последните месеци време - около обяд, а атаката предизвика множество въпроси за военните. Сред отломките, паднали в центъра на града - пред Паметника на независимостта, бяха намерени части от дрон "Ланцет", използван често и като разузнавателен.

Според руски и украински военни анализатори става въпрос за дрон, насочван от изкуствен интелект, преминал повече от 200 км от границата. Досега "Ланцет" не е демонстрирал такива възможности и според множество оценки става дума за негова модификация. Един от съветниците в Министерството на отбраната - Серхий Бескрестников, отбеляза в своя канал в Telegram,че анализите на данните продължават, но изказа съмнение, че става въпрос за модификация на "Ланцет".

Според него това е част от информационната война на руснаците и не е изключено отломките да са пуснати от дрон Shahed, летящ над Киев.

Руските военни намират алтернативи на Starlink

Руските военни анализатори отбелязват за дневната атака по Киев, че дроновете са били насочвани чрез mesh-мрежи (използващи ретранслатори, които предават сигнала от едно устройство на следващото). Това се смята за пробив в търсенето на алтернатива на Starlink, чийто сигнал беше прекъснат за руснаците на територията на Украйна. Украйна също няма достъп до сателитния интернет на територията на Русия. и далекобойните дронове използват други системи за насочване.

След като SpaceX прекрати услугата много руски анализатори остро критикуваха военните, че разчитат на западната технология, а не търсят собствени алтернативи, дори и при положение, че Русия няма собствени сателити, чрез които да осигури достъп до интернет.

На фронтовата линия руснаците опитват да поставят ретланслатори на сигнала на високи сгради или скрити в дънери на дърветата. Украински военни съобщават и за рязко увеличение на използваните fpv-дронове (по над 9000 на ден) в последните дни, което също е свързано със спирането на Starlink. Тези дронове нямат връзка помежду си и руснаците опитват да наситят с повече дронове териториите в опит да прихванат украинските позиции.

И двете воюващи страни работят непрекъснато за усъвършенстване на дроновете. Руски военни също отбелязват увеличената ефективност на fpv-дроновете на Украйна, които работят на нови честоти и системите за радиоелектронно заглушаване стават безполезни.

Русия и Иран работят заедно по модернизирането на дроновете Shahed

В началото на войната в Украйна Иран е предал 10 хил. дрона Shahed, които Русия е използвала за удари по Украйна. Но сега дроновете са съвсем различни и Русия и Иран работят заедно, за да ги направят по-ефективни, коментира в интервю за израелската телевизия i24News украинският президент Володимир Зеленски.

Той каза, че неговите експерти, които са командировани в Близкия изток, са анализирали останки от ирански дронове и в тях е имало руски части.

Интервюто е едно редките, които украинският лидер дава за израелска медия от началото на пълномащабната война през 2022 година. Той съобщи, че през това време не е говорил с премиера Бенямин Нетаняху, а сега екипите на двамата организират такъв разговор без да дава повече подробности.

Израелското издание Ynet съобщи през уикенда, че Нетаняху е поискал разговор със Зеленски, за да обсъди защитата от дронове, макар че партньорът на Тел Авив в тази операция - САЩ, да отказват помощ от Киев.

По-малко балистични ракети по Украйна през март

От началото на март Русия е изстреляла 102 ракети от различни видове по територията на Украйна, сочат данните на ВВС на Украйна. От тях 31 са балистични "Искандер - М" или техните севернокорейски варианти KN-23. Именно те са най-голямото предизвикателство за въздушната отбрана - свалени са около половината . Броят им леко намалява, отчитат украински военни анализатори и причините може да са много, включително и разрушенията по заводите "Кремний Эл" и "Воткинск", в които се произвеждат части за ракети.

Украинската авиация свали почти всички (без три) крилати ракети, които използва Русия в първата половина на март - общо 63 "Калибър" и Х-101.

За първите две седмици на март Русия е атакувала територията на Украйна с почти 2000 дрона като процентът им на успеваемост е малко над 10 на сто.

Украйна блокира плановете на Русия за март на бойното поле

Русия не се готви за мир и затова трябва да подсигурим защитата си, коментира Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1482-ия ден от пълномащабната война. Той призова за повече натиск към Русия, защото иначе Москва приема, че може да продължи да воюва, и го прави.

Украйна е блокирала плановете на Москва за бойното поле през март, каза още Зеленски и отчете успехи на украинската войска в Харковска, Донецка и Запорожка област, както и в приграничните райони. По данни на украински военни анализатори Русия е окупирала към 43 кв. км за първата половина на март. Това е два пъти по-малко спрямо февруари и най-бавното темпо на офанзивата от 2025 година насам. Изминалите две седмици потвърждават тенденцията за забавяне на темпото на руското настъпление през 2026 година, а от друга страна и Украйна си върна някои от окупираните позиции.

Не научихме уроците от Купянск

Руски военни анализатори критикуват съобщенията на ръководството на руската армия за окупацията на половината Костянтинивка и Лиман. Според наблюдателите настъплението едва сега започва и изявленията сочат, че руската армия не си е взела поука от Купянск, който беше обявен за напълно окупиран и "прочистен" от украински позиции, а днес ситуацията там е напълно различна.

Някои руски наблюдатели отчитат, че продължават да се предават неверни доклади за загубите на украинците и окупираните места и по други линии на фронта.

Украинските военни съобщават за атаки с бронирана техника към Костянтинивка с население от 78 хил. души преди началото на пълномащабната война. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 16 март показва, че в това направление са регистрирани 30 сблъсъка. Руски военни анализатори признават, че ситуацията не е лесна, защото Украйна държи височините - Часов Яр и Красний Яр, около града.

Интензивни са боевете още и в Покровското направление, където ВСУ съобщава за 31 атаки. Украинците все още държат позиции около Покровск и Мирнохрад и логистичните линии на руснаците са под огневи обстрел, което поставя града в сивата зона.

Хуляйполе също е почти окупирано, но украинците имат позиции в северозападните части на града и темпът на руското настъпление е забавен до малко над 1 км седмично. ВСУ съобщава за 21 атаки в това направление. Институтът за изучаване на войната (ISW) отчита, че украинците са на 2 км от една от основните логистични линии в региона - Хуляйполе - Велика Новосилка, което затруднява доставките за руснаците.

Според военните анализатори ВСУ има добри шансове да пресече тази артерия и това ще застраши позициите на Русия в Хуляйполе.

Украински военни съобщават, че са започнали боевете и за Лиман, където са регистрирани 9 атаки през миналото денонощие.

Като цяло интензивността на бойните действия се запазва - ВСУ съобщава за 171 атаки спрямо 167 ден по-рано. Русия е извършила и 70 въздушни удара с 200 авиационни бомби, както и 3700 артилерийски обстрела по цели на фронта и близките населени места. Остава висок броя на използваните fpv-дрона - 9600.