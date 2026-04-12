Войните в Украйна и Иран катализираха революция при военноморските дронове

В хангар в индустриален комплекс близо до магистрала и пристанище корпуси от стъклени влакна, оформени като големи канута, боядисани със спрей в морско синьо-сиво, очакват монтирането на двигатели и други високотехнологични системи.

Подобни безпилотни бойни лодки, повечето първоначално построени от украинските специални сили и служби за сигурност специално за тази задача, до голяма степен изтласкаха руския Черноморски флот от близките води.

Ако войната в Близкия изток се разшири от сегашния сблъсък между Израел и САЩ, от една страна, и Иран, от друга страна, някои от тези по-нови британски лодки могат да влязат в действие, пише Ройтерс.

Такива плавателни съдове все повече се разглеждат като бъдещето на военноморската война, добавя агенцията.

Рисковият капитал подкрепя пъргави фирми

Производственото съоръжение на дискретно място принадлежи на бързоразвиващата се британска отбранителна фирма Kraken. Тази година компанията подписа сделка за доставка на първата партида от 20 малки щурмови безпилотни кораба за Кралския флот на Великобритания, както и допълнителни сделки за Командването на специалните операции на САЩ и по-широкия флот на САЩ.

Подкрепяни от рисков капитал, подобни фирми се появяват по целия свят, като произвеждат и доставят не само автономни щурмови кораби, но и множество други безпилотни системи. Конкретно безпилотните лодки са считани за критични за спирането на евентуална китайска инвазия в Тайван или за спечелването на потенциалната битка на страните от НАТО с Русия в Балтийско море.

Екипът на Kraken, както и други в сектора, казват, че последните заглавия за атаките с дронове в Персийския залив помагат да се създаде усещане за мисия – че западните демокрации трябва едновременно да бъдат готови да се бият и да намерят начини да сведат до минимум жертвите, ако се стигне до широка война.

Kraken вече предлага гама от дронове, като 8,5-метровият Scout Medium в момента е може би най-популярният и лесен за масово производство. Компанията не разкрива дали някой от нейните апарати е участвал в бойни действия в Близкия изток или Черно море.

Американските военни твърдят, че са разположили подобни кораби, включително Глобалния автономен разузнавателен кораб (GARC) на фирмата BlackSea от Мериленд в последните операции близо до Персийския залив. Централното командване на САЩ, което ръководи операциите в Близкия изток, тества такива безпилотни кораби през по-голямата част от настоящото десетилетие.

Европейските държави усъвършенстваха собствените си технологии и умения с оперативната група X-Baltic на НАТО, не на последно място в проследяването на руски и други кораби, за които подозират, че биха могли да саботират подводни кабели и друга инфраструктура.

Независимо дали се управляват изцяло автономно, или от кормчия, базиран в отдалечена точка и свързан чрез Starlink или друга сателитна комуникационна система, такива кораби могат да носят редица оръжия и други полезни товари, включително камери за наблюдение, картечници или експлозиви.

Изглежда, че Иран е използвал поне две такива безпилотни лодки при атаките си срещу търговски кораби. Това е знак колко бързо се променя военноморската война.

