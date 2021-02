С какво космосът привлича вниманието на Илон Мъск и Джеф Безос?

Снимка: Pixabay

Основателят и главен изпълнителен директор на Tesla Inc. Илон Мъск и ръководителят на Amazon.com Inc. Джеф Безос разполагат общо с над 350 млрд. долара и управляват две от най-ценните компании в света. Но когато не покоряват нови пазари на Земята, те се съсредоточават върху реализирането на техния план за пренасяне на човешката цивилизация на други планети и естествени спътници, пише Кара Суишър в коментар за New York Times.

Мъск гони своите космически цели чрез компания SpaceX, която се превръща във все по-голям играч на частната арена за космически технологии. В допълнение към множеството сателити и ракети-носители, върху които компанията работи, SpaceX обяви, че ще изпрати първия си „изцяло цивилен“ екипаж в орбита в края на годината, в мисия, наречена Inspiration4. Компанията успя да пренесе в околоземна орбита астронавти на НАСА, до Международната космическа станция (МКС), и планира да разшири своите транспортни услуги, включвайки частни астронавти срещу съответната висока цена.

По-амбициозната част от плана на Мъск е свързана с идеята да пренесе хора на Марс до 2026 г. За целта компанията ще се нуждае от около 3 млрд. долара инвестиции.

Макар че Мъск може да не е първият човек, който ще стъпи на Марс, той заяви категорично, че би искал да „умре там“, шегувайки се: „Само не при кацането“.

В същото време се очаква Джеф Безос, който се оттегля от поста на главен изпълнителен директор в Amazon, да увеличи своите усилия относно космическите пътувания чрез основаната от него компания Blue Origin.

Подобно на SpaceX, Blue Origin работи върху пренос на полезен товар в околоземна орбита чрез ракети-носители за многократна употреба, както и върху технологията за кацане на Луната. Идеята на Безос е да осигури „евтин достъп до космоса“. Ръководителите на Blue Origin заявиха наскоро, че компанията е близо до извеждане на хора в космоса.

Една от най-екстравагантните идеи на Безос, която той разкрива през 2019 г., е визията за космически колонии – въртящи се цилиндрични конструкции, плаващи из космоса подобно на огромните съоръжения от книгите на Лари Нивън.

Вероятно е добре за космическата индустрия, че двама милиардери са се заели с тази задача и ангажират различни стартъпи и инвеститори. Но техните усилия бяха засенчени в последствие от две събития, инициирани от НАСА.

Двете мисии на НАСА от тази седмица предоставиха вдъхновяващи моменти, които карат човек да вдигне поглед от мрачните новини, които бълват от нашите смартфони, към зашеметяващата красота на безкрайната Вселена.

Първото събитие представлява партида от изображения от камери с висока разделителна способност на роувъра Perseverance, автономно превозно средство с размер на автомобил, което премина край кратера Джезеро на Марс. Снимките са толкова ясни, че можете да се приближите достатъчно близо, за да погледнете дупките в скалите на повърхността. Панорамните изображения рисуват една пустинна сцена, която спира дъха.

Марсианската мисия на НАСА за 2,7 млрд. долара включва търсене на признаци на древен марсиански живот, събиране на проби и поглед отгоре с хеликоптера Ingenuity.

Но изображенията от Марс бързо бяха засенчени от сондата Juno, която навлиза в орбита около Юпитер през 2016 г. Апаратът успя да направи забележителни снимки, предоставящи един по-различен поглед върху външната газова обвивка на най-голямата планета в Слънчевата система.

Изображенията показват завихрящи се въздушни течения, напомнящи картина с маслени бои, създадена от някой гений, вдъхновен от космоса.

Вероятно фактът, че животът на Земята в момента изглежда до известна степен несигурен, обяснява влечението на Безос и Мъск към космоса и желанието им да напуснат родната планета.

Съществува огромна необходимост от инвестиции в борбата с изменението на климата, като някои хора биха заявили, че парите, влагани в космически пътувания, могат да бъдат похарчени за подобряване на живота тук на Земята. Но рискът за нашата планета, произтичащ от глобалното затопляне, означава, че трябва да мислим много по-мащабно.

По статията работи: Аспарух Илиев