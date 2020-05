Как Volkswagen забърка расистки скандал със своя реклама?

Германският автомобилен производител Volkswagen е маркетингова машина. Всяка година компанията с многобройните си марки (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche) изкарва нови модели на пазара. Едва ли би могло да се говори за липса на опит, когато отделът за комуникация на базираната във Волфсбург компания пусна нова кампания с рекламни клипове за Golf 8 в Instagram. С едно видео от поредицата обаче VW със сигурност се провали и предизвика буря от злобни коментари в мрежата.

В клипа, който е дълъг само десет секунди, може да се види огромна светла ръка, която първо бута тъмнокож мъж през улицата и след това го блъска в хотел. Този хотел пък носи името Petit Colon, с което напомня на много потребители за тъмните колониални времена.

Ако все още вярвате в съвпадения, може да се събудите за реалността най-късно когато се появи рекламният лозунг „Новият Golf“. Буквите се появяват една по една, а първите пет са N, E, G, E и R. Едва ли по-ясно можете да покажете расизъм в толкова кратко видео.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ