Дубайската платформа за разплащания Network International планира IPO в Лондон

Снимка: Ройтерс

Дубайската компания за разплащания Network International планира да продаде 25-процентен дял чрез първично публично предлагане (IPO) на борсата в Лондон, съобщава Bloomberg.

Network International очаква да бъде включена в индексите на FTSE, като Рохинтон Калифа, един от разработчиците на Worldpay, ще смени на председателския пост в дружеството Абдула Касим.

Фондовете Warburg Pincus и General Atlantic притежават общо 49% в дубайското дружество, докато най-голямата дубайска банка Emirates NBD PJSC държи останалите 51%.

Network International може да бъде оценена на около 3 млрд. долара по време на предлагането, посочват източници, запознати с въпроса.

Компанията работи със Citigroup Inc., Emirates NBD Capital, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., Liberum Capital Ltd. и Evercore Partners International LLP относно продажбата на акции.

През последната година европейският технологичен сектор регистрира множество сделки, отчасти поради факта, че инвеститорите очакват финтех компаниите да се възползват от регулаторните инициативи в подкрепа на индустрията, включително и по-доброто управление на риска и по-строгия мониторинг на криптовалутите.

Warburg Pincus и General Atlantic придобиха своя дял в Network International от компанията за частни инвестиции Abraaj Group и държавния инвестиционен фонд Emirates Investment Authority през 2015 г.

Дубайската компания, която е създадена през 1994 г. като подразделение на Emirates Bank, предоставя услуги на повече от 65 хил. търговци и 220 финансови институции.

През изминалата година Network International отчете приходи в размер на 298 млн. долара.

