ЕК поръчва още 100 млн. дози от ваксината на Pfizer/BioNTech

Европейската комисия (ЕК) ще поръча допълнително още 100 млн. дози от ваксината на Pfizer/BioNTech срещу коронавирус, става ясно от туит на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!