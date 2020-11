Полша и Унгария се обединиха срещу демократичните критерии за еврофинансиране

Полша и Унгария се обединиха в усилията си да не допуснат въвеждането на допълнителни критерии за отпускане на европейско финансиране. Двете страни се борят срещу идеята в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС да има условие за спазването на демократичните принципи на правовата държава, за да бъдат отпускани средства от фондовете.

На среща в Будапеща унгарският премиер Виктор Орбан и неговият полски колега Матеуш Моравецки подписаха декларация, в която се посочва, че двете страни обединяват своите позиции и няма да гласуват предложение, което не устройва някоя от тях, пише Politico.

В декларацията е записано още, че включването на допълнителни критерии за разпределяне на европейските средства трябва да стане с промяна в Договора за ЕС. Двамата лидери посочват още, че тяхната позиция не е променяна още при първото предложение на ЕК по казуса, направено през 2018 година.

Joint declaration of the Prime Minister of Poland and the Prime Minister of Hungary concerning the #MFF: pic.twitter.com/WH05PNmEGg