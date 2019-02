А кой ще пази пазачите?

Снимка: Ройтерс

Бившият топ адвокат на Apple Inc. Джийн Даниел Левоф всъщност беше отговорен за това служителите да не нарушават законите за търговията с вътрешна информация. Оказва се, че той е купувал и продавал акции незаконно, смятат властите на САЩ.

Левоф, който до миналата година беше старши директор по корпоративното право на Apple, многократно е търгувал с непублични данни за приходите и печалбата от 2011 г. насам, съобщиха от Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) и федерални прокурори. Нелегалните инвестиции са му генерирали печалба от около 227 000 долара, като са му позволили да избегне загуби от 377 хиляди долара, става ясно от публикация на офиса на прокуратурата в Нюарк, Ню Джърси, която е повдигнала обвинения срещу Левоф.

Например през юли 2015 г. Левоф научава, че Apple няма да може да отговари на прогнозите на анализаторите за третото тримесечие по отношение на продажбите на iPhone, предава Bloomberg. През същия месец той e продал акции за около 10 млн. долара на Apple - почти целия му запас. Когато компанията отчете резултатите си, акциите ѝ се обезцениха с повече от 4%. Левоф избягва загуба от около 345 000 долара.

Адвокатът на Левоф Кевин Марино пояснява, че преглежда гражданския иск на SEC и наказателните обвинения. 45-годишният Левоф ще се появи пред федералния съд следващата седмица, пояснява Марино.

„Очакваме с нетърпение да го защитим по отношение на тези твърдения“ казва адвокатът.

Твърденията са сериозен удар за Apple, която сега преразглежда политиките, които е прилагала, за да предотврати незаконните сделки с акции. Компанията досега имаше предимно чисто досие по въпросите, свързани с финансовата отчетност, откакто акционерите обвиниха съоснователя и бившия главен изпълнителен директор Стив Джобс за опциите му в средата на 2000-те.

SEC твърди, че Левоф е бил в добра позиция за незаконни действия в тази насока. Като член на комисията за разкриване на информацията на Apple, той е трябвало да преразглежда тримесечните и годишните отчети и изявленията за пресата преди тяхното публично представяне. Предполагаемото неправомерно поведение на Левоф е относително просто за човек, който работи в най-модерния технологичен гигант. Той е чел вътрешнофирмени документи, които е имал като член на групата за разкриване на данни на Apple и е осъществявал сделки в акаунта си в посредника TD Ameritrade.

„Предполагаемото възползване на Левоф от достъпа му до финансовата информация на Apple е особено грубо, като се има предвид отговорността му за прилагане на политиката за съответствие на компанията", пояснява пред Bloomberg Антония Чион, асоцииран директор в отделa за правоприлагане на SEC.

Apple уволнява Левоф през септември 2018 г., след като два месеца по-рано му връчва предизвестие, пояснява SEC. През десетилетната си кариера в Apple той е бил един от най-висшите ръководители на компанията, който е докладвал директно на главния правен консултант на компанията.

„След като властите се свързаха с нас миналото лято, проведохме задълбочено разследване с помощта на външни правни експерти", заяви говорителят на Apple Джош Розенсток.

Левоф е бил отговорен за това служителите да спазват политиката на Apple за търговия с вътрешна информация и е осъществил актуализация на процедурите през 2015 г., се казва в изявление на SEC. Той дори е изпратил имейл до служителите с изцяло главни букви през 2011 г., напомняйки им, че не им е разрешено да търгуват акции въз основа на непублична информация.

SEC настоява за парични санкции и забрана на Левоф да работи като директор на публично дружество.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова