С HoloLens 2 Microsoft иска да превърне добавената реалност в Ел Дорадо

Снимка: Ройтерс

Американският технологичен концерн Microsoft Corp. представи усъвършенствана версия на своите очила за добавена реалност HoloLens и понижи цената, тъй като се опитва да разработи по-голям бизнес, като продава устройствата си на корпоративни клиенти, предава Bloomberg.

С цена от 3500 долара HoloLens 2, които идват с по-широко зрително поле и по-лесно управление от оригинала, все още са скъпо устройство, но цената е доста по-ниска от 5000 долара за търговските потребители за първата версия. Компанията също така ще продава устройството, което позволява на потребителите да преглеждат, преместват, говорят и взаимодействат с 3-D холограми, чрез месечен абонамент, както и със съответното софтуерно приложение.

Новите AR очила разширяват функционалностите си, а в комбинация с мощната облачна платформа Azure на Microsoft се създава истинска екосистема. Достъпът до виртуалните обекти вече не е само ограничен до тясно специализирания хардуер.

Още по темата Служители на Microsoft протестират срещу сделка с Пентагона



Microsoft маркетира очилата като инструмент за работниците, а не за потребителите, като смята, че са подходящи за задачи като визуално насочване на работниците във фабриките, когато те се обучават на нови работни места, или като помагало за архитектите да проектират сгради. Образователната компания Pearson Plc и Koninklijke Philips NV, доставчик на здравни технологии, тестват новите устройства, а през ноември американската армия сключи с Microsoft договор за 480 млн. долара за доставка на прототипи на HoloLens. Около 50 служители на Microsoft поискаха в петък компанията да се откаже от договора с армията, като заяви в писмо до ръководителите на компаниите, че „не искат да участват в разработване на оръжия и изискват да знаят как се използва нашата работа“.

Philips работи с Microsoft за координиране на HoloLens със системата Azurion на здравната компания за насочване на хирурзите по време на миниинвазивни процедури. Philips създава машини, които помагат на хирурзите да движат инструментите през тялото, докато те правят малки разрези за отстраняване на тумори например. HoloLens може да се използва за извършване на редица неща, като предоставяне на триизмерен изглед към кръвоносните съдове, както и за създаване за всеки член от хирургичния екип на персонализиран екран с данни в тяхното поле на наблюдение. HoloLens може също така да контролира Azurion с гласови команди.

„Когато шофирате кола, искате да държите и двете си ръце върху волана, а очите - на пътя. Когато работя върху пациент, искам да държа ръцете си върху инструментите, а очите си - върху пациента”, казва Атул Гупта, главен медицински специалист за терапии с изображения, във Philips. „Технологиите като HoloLens 2 най-накрая отговарят на нашата визия за това, което искахме да правим с добавената реалност или разширената реалност", казва той пред Bloomberg.

Microsoft представи новото устройство в неделя в рамките на MWC в Барселона. Говорейки по време на презентацията, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела заяви, че Microsoft има отговорността да бъде “доверен партньор" за компании, които използват продуктите ѝ като HoloLens, и че предприятията и институциите не трябва да бъдат зависими от технологичния гигант.

„Определящите технологии на нашето време, изкуственият интелект и добавената реалност не могат да бъдат запазена територия на няколко избрани хора, няколко компании или дори няколко страни“, каза той. „Те трябва да бъдат демократизирани, за да могат всички да се възползват от това".

Ръководителят на техническия екип на Microsoft Алекс Кипман заяви, че уеб браузърът на Mozilla с отворен код Firefox ще бъде достъпен за HoloLens като алтернатива на браузъра на компанията Edge. Epic Games, създател на хитовите игри Fortnite и Gears of War, също използва събитието, за да обяви, че пуска своите инструменти за разработка на Unreal Engine за софтуерните производители от май.

Основната цел на HoloLens 2 е да успее да потопи потребителите напълно във виртуалната среда. Отличителна черта е разширено зрителното поле на екраните за добавена реалност. Запазена е високата разделителна способност от 47 пиксела за всеки градус, което е много важно, защото достъпните решения за AR в момента използват екраните на смартфони, които се интегрират в очилата.

HoloLens 2 удвоява зрителното поле от предишната версия, за което много потребители заявиха, че е прекалено тясно и кара холограмите да изчезват частично или напълно, когато потребителите преместват главите си. Инженерите на Microsoft трябваше да се откажат от LED технологията, защото тя коства твърде много за разширяване на зрителното поле, каза говорителят на компанията Грег Съливан пред Bloomberg. Вместо това компанията е изобретила нова система, базирана на двойни квантови лазери и осцилиращо огледало.

Друг ключов елемент е способността на очилата да разпознават и да следват ръцете на потребителя. Така се позволява максимално прецизно взаимодействие с виртуалните предмети.

За разлика от очилата за виртуална реалност, които блокират обкръжението на потребителя, HoloLens предава холограмите в съществуващата среда на потребителя, като му позволява да вижда неща, като цифрови инструкции за сложно оборудване. Facebook Inc., Magic Leap Inc. и Google на Alphabet Inc. разполагат с продукти за виртуална или разширена реалност, но засега анализаторите не се обзалагат кой от тях ще превърне областта, която Microsoft нарича „смесена реалност“, в Ел Дорадо.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова