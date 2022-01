Sony залага на ново поколение очила за виртуална реалност

Снимка: Bloomberg L.P.

Sony Group обяви ексклузивна игра за следващото си поколение очила за виртуална реалност, наречени PSVR2. По този начин компанията се опитва да увеличи привлекателността на платформата в момент, в който еуфорията около метавселената става все по-голяма, пише Bloomberg.

Японският гигант в развлеченията и електрониката представи видео тийзър за играта от хитовия франчайз Horizon, като същевременно показа PlayStation VR2 и с обновени очила и контролери VR2 Sense.

Обещавайки по-голяма визуална прецизност, проследяване на очите и движението на главата, както и обратна връзка чрез вибрация, новият хардуер е насочен към все по-голямо потапяне в преживяването. Той може да се окаже сред популярните предложения за ползване на метавселената от компании като Epic Games.

Horizon Call of the Mountain, разработена отчасти от Guerilla Games, която е собственост на Sony, ще бъде сред първите, които ще се възползват от по-големите възможности на новия PSVR2. Директорът на студиото Жан-Барт ван Бийк написа в блога на компанията, че играта „е проектирана да стимулира хардуерните технологии и иновациите“. Според разработчиците проектът ще стъпи на успеха на екшън ролевата игра Horizon Zero Dawn и ще разшири фантастичната вселена с нова среда и герои.

Следващото поколение кабелни геймърски очила на Sony, които се включват в домашната конзола PlayStation 5, ще имат OLED панели с повишена разделителна способност спрямо първото поколение и максимална честота на опресняване от 120 Hz. Компанията не уточнява каква е цената на устройството, нито кога се очаква то да излезе на пазара.

Оригиналните очила PlayStation VR бяха пуснати през 2016 г. като периферия за PlayStation 4. Те се превърнаха в един от най-продаваните продукти в категорията. Sony се подготвя за още по-голям успех на бъдещия наследник. Ентусиазмът около идеята за метавселената може да помогне за стимулиране на интереса.

И все пак пускането на новия продукт на Sony може да срещне предизвикателства заради хроничния недостиг на чипове и прекъсвания на веригите на доставките, които накараха компаниите за електроника и автомобилните производители да забавят или свият производствените планове няколко пъти миналата година. Сроковете за доставка на чипове се увеличиха отново през декември до повече от 25 седмици – най-дългият период, откакто е започнало следенето на този показател през 2017 г.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Виктория Тошкова