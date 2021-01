Бахрейнска платформа за търговия с криптовалути набра 6 млн. долара

Снимка: Bloomberg L.P.

Компанията Rain Financial Inc., която управлява платформа за крипто активи, използвана главно в Близкия изток и Северна Африка, е успяла да набере 6 милиона долара, осигурявайки си подкрепата на Coinbase Inc., най-голямата американска борса за криптовалути, съобщава Bloomberg.

Кръгът за финансиране от Серия А е бил воден от компанията за рисков капитал от Близкия изток Venture Partners. В същото време от Rain Financial. Rain Financial отказват да оповестят своята оценка.

В списъка с участници в търга присъстват имената на саудитската Vision Ventures, Jameel Investment Management Co., базираната в Чикаго CMT Digital Venture LLC и дубайската DIFC Fintech Fund.

4-годишният стартъп успя да се превърне в първата компания, лицензирала бизнес с крипто активи в Близкия изток, след като си осигури одобрение от страна на централната банка на Бахрейн.

Крипто платформите получиха силен тласък от четирикратното увеличаване на цената на биткойна в края на 2020 г., придружена от мащабна волатилност.

Платформата на Rain Financial отчита силна 2020-та година по отношение на броя на потребителите и обема на трансакциите, споделя в интервю Йехия Бадави, съосновател на компанията. „Ставаме свидетели на все по-голям интерес от страна на клиентите на дребно, както и на лица с голямо състояние и индустриалните клиенти“, добавя той.

Rain Financial планира да използва средствата за регионална експанзия и да разшири инженерния си екип, допълва Бадави. Компанията също така води преговори с регулаторите в Близкия изток, за да разшири обхвата си.

По статията работи: Аспарух Илиев