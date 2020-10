Първите социални облигации на ЕС са били презаписани 13 пъти

Снимка: Bloomberg

Европейската комисия разпространи подробности за емитираните за първи път във вторник социални облигации на ЕС на стойност 17 млрд. евро по инструмента SURE. Емисията се състои от две групи облигации - първата на стойност 10 млрд. евро с падеж през октомври 2030 г., а втората - от 7 млрд. евро с падеж през 2040 г. Налице е бил много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните облигации са в 13 пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете облигации.

Сесията е открита във вторник, 20 октомври 2020 г., сутринта в 8:55 ч. централноевропейско време и затворена в 10: 00 ч. централноевропейско време.



И двете облигации са били емитирани при изгодни условия, отразяващи високото равнище на интерес. Цената на 10-годишната облигация е 3 базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия са били оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми.

Това са изгодни ценови условия за най-голямата досега емисия на облигации от ЕК и благоприятно начало за инструмента SURE, поясняват в прессъобщение от комисията. Условията, по които ЕК взема заеми от пазарите, се прехвърлят пряко на държавите членки, които получават заемите.

Банките, които са подкрепяли ЕК по тази трансакция („съвместни букрънъри“), са Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.



Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициети под формата на заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.

В този контекст по-рано този месец ЕК обяви, че ще емитира всички облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 млрд. евро като социални облигации и прие рамка за социални облигации, която бе подложена на независима оценка.



Към настоящия момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструмента SURE, за да бъде подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си. Финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки.

Тези заеми ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. По инструмента SURE биха могли да бъдат финансирани и някои свързани със здравето мерки, по-специално на работното място, използвани, за да се гарантира безопасното връщане към нормална икономическа дейност.Държавите членки все още могат да подават официални искания за подкрепа по линия на SURE, който разполага с капацитет до 100 милиарда евро, за да подпомага защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията. Комисията вече предложи обща финансова подкрепа от 87,8 милиарда евро по инструмента SURE на 17 държави членки.

Основаният през 1957 г. ЕС има нулево рисково тегло в качеството си на емитент. Взетите от ЕС заеми са преки и безусловни задължения на ЕС, гарантирани от неговите държави членки чрез бюджета на ЕС. Според Договора за ЕС ЕК е оправомощена да взема заеми на международните капиталови пазари от името на ЕС.

ЕС взема заеми единствено в евро, които след това предоставя в заем също в евро на суверенни кредитополучатели. Понастоящем ЕС изпълнява четири кредитни програми: Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), механизмът за подкрепа на платежния баланс (ППБ), макрофинансовата помощ (МФП) и инструмента за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), наскоро приет от Съвета на 19 май 2020 г.

