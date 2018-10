Мъск и Комисията по ценните книжа и борсите - поредният рунд

Илон Мъск обвини Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) в САЩ, само няколко дни след като сключи споразумение с агенцията, което му позволи да остане главен изпълнителен директор на Tesla, пише Bloomberg.

В туит, насочен към SEC, която нарича „Shortseller Commission for Enrichment”, Мъск пише саркастично, че регулаторът върши „невероятна работа“. Споразумението, което той сключи с агенцията в събота и което не е финално, ще му забрани да служи като председател на компанията за три години, като наказание за проблемните му публикации в Twitter във връзка с превръщането на Tesla отново в частна компания.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!