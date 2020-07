Веригите ресторанти в САЩ вероятно ще отбележат ръст на приходите

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

McDonald's Corp, Starbucks Corp, Yum Brands Inc и други големи вериги ресторанти вероятно ще отбележат подобряване на продажбите въз основа на ранните резултати при конкуренти като Chipotle Mexican Grill Inc, която отчете ръст на този показател въпреки периода на затворени врати, съобщава Ройтерс.

Големите вериги успяха бързо да преминат към опростени менюта, мобилни поръчки, доставка по домовете, за да поддържат бизнеса си чрез бързо обслужване на своите клиенти на фона на ограничителните мерки за социално дистанциране.

Продажбите на Chipotle Mexican Grill Inc са нараснали с 6,4% до момента от началото на юли, съобщиха от компанията.

След проучване, засягащо франчайзите на McDonald's, Kalinowski Equity Research миналата седмица повиши прогнозата си за продажбите на компанията за текущото тримесечие до 2,4%.

Постъпленията от ресторантите и барове стартираха 2020 г. с рекордните 65,55 млрд. долара през януари, като в последствие паднаха до 30 млрд. долара през април, регистрирайки най-ниската стойност от декември 2003 г. През юни приходите от продажби достигнаха 47,425 млрд. долара, според месечния отчет за продажбите на дребно на Министерството на търговията.

Увеличаващите се случаи на коронавирус във Флорида и Тексас, където Bloomin 'Brands Inc разполага с 286 обекта, не успяват да притиснат продажбите въпреки социалните ограничения, заявиха от компанията в петък.

Главният изпълнителен директор на Bloomin Дейвид Дено каза пред Ройтерс, че "хората искат да излязат".

Dunkin’s Brands Group Inc, Cheesecake Factory Inc и Shake Shack Inc също се очаква да отчетат финансови резултати тази седмица.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов