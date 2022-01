Warner Chappell Music е купила музикалния каталог на Дейвид Боуи

Снимка: Michael Ochs Archives/Getty Images

Музикалната компания Warner Chappell Music е закупила издателските права над музикалния каталог на Дейвид Боуи, съобщава Wall Street Journal.

Сделката включва цялото творчество на покойния музикант, включително стотици песни от кариерата му, продължила 6 десетилетия. Боуи почина през 2016 г. от рак.

Условията на сделката не са оповестени, но според запознат източник каталогът е бил продаден за около 250 млн. долара. Warner Chappell Music е подразделението за издаване на музика на Warner Music Group. Още по темата Брус Спрингстийн е продал музикалния си каталог? Първите творби от арт колекцията на Боуи бяха продадени за над 24 млн. паунда



Каталогът включва стотици песни от 26-те студийни албума на Боуи, включително “Space Oddity,” “Changes,” “Life on Mars?,” “Starman” и “Rebel Rebel”. Сред закупените е и посмъртният албум на изпълнителния - „Toy”.

“Изключително поласкани сме, че музиката на Дейвид Боуи сега ще бъде в умелите ръце на Warner Chappell Music Publishing”, заяви Алън Гръбман, адвокат на David Bowie Estate.

Кариерата на Боуи излиза извън рамките на музикалния свят. Албуми като “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” от 1972 г., както и изпълненията му на живо, го направиха символ не само на музиката, но и на изкуството и модата.

„Това са не просто изключителни песни, но и важни етапи, които завинаги промениха хода на съвременната музика“, каза съпредседателят и главен изпълнителен директор на WCM Гай Муут в писмено изявление.

Продажбата е осъществена в момент, в който няколко живи артисти също продадоха правата над музиката си на високи цени. Миналия месец Брус Спрингстийн продаде правата над музиката си на Sony Music Group за сума между 500 и 600 млн. долара.

Мадона и оригиналният ѝ музикален лейбъл – Warner Music Group, миналото лято заявиха, че ще се обединят в сделка, която включва целия ѝ записан музикален каталог, както и преиздадени албуми и нови луксозни издания, създадени от изпълнителката през следващите няколко години.

През 2020 г. Боб Дилън продаде целия си музикален каталог – над 600 авторски права, обхващащи 60 години – на Universal Music Publishing Group. Същата година Стиви Никс от Fletwood Mac приключи сделка за продажбата на мажоритарния си дял в издателския си каталог на музикалната компания, Primary Wave, която купи дял от 80%.

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Десислава Попова