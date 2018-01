Доналд Тръмп: Мирният процес в Близкия изток е в безизходица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че мирният процес в Близкия изток е в безизходица и заплаши, че ще спре американската финансова помощ за палестинската автономна власт, предаде AP, цитирана от БТА.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...