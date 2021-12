Негативната борсова серия на Moderna изтрива близо 100 млрд. долара от оценката ѝ

Снимка: Bloomberg L.P.

Книжата на американската фармацевтична компания Moderna Inc. се сблъскват с най-дългата си негативна серия за последните над две години, увеличавайки ценовия спад спрямо рекордно високото ниво, отчетено през август, с над 50%, съобщава Bloomberg.

Тази серия изтрива около 98 млрд. долара от пазарната капитализация на компанията. Докато омикрон вариантът на коронавируса вилнее по света, акциите на Moderna остават притиснати, тъй като хапчетата срещу коронавирус на Pfizer Inc. и Merck & Co., Inc. наскоро получиха разрешение за употреба от американската Администрация по храните и лекарствата (FDA).

Акциите на Moderna поевтиняват с 2,8% до 239,20 долара към 20:50 ч. българско време. През последните шест дни тяхната стойност се понижи с 19 на сто, което изтрива от оценката на компанията почти 23 млрд. долара.

Въпреки последните спадове стойността на акциите на базираната в Кеймбридж, Масачузетс, компания, все още е със 136% по-голяма спрямо тази от миналата година. Moderna, която се присъедини към S&P 500 през юли, е една от най-добре представилите се компании в индекса за тази година и изостава само от Tesla Inc. през последните две години.

Американският ѝ конкурент Pfizer Inc., които създаде COVID ваксина съвместно с германската компания BioNTech, също отчете спад в стойността на акциите си.

По статията работи: Аспарух Илиев