Rolls-Royce предупреди за допълнителни проверки на проблемни двигатели

Снимка: Ройтерс

Британската компания Rolls-Royce Holdings PLC предупреди в петък за нуждата от допълнителни проверки на някои от произвежданите от нея двигатели за самолетите 787 Dreamliners на Boeing Co., които ще окажат влияние върху клиентите на производителя на самолети и ще костват допълнителни средства, съобщи MarketWatch.



По-честите проверки, свързани с известни проблеми на двигателите Trent 1000, биха могли да причинят допълнителни смущения за самолетните оператори, пояснява Rolls-Royce. Според компанията се очаква регулаторните органи за авиационна безопасност да наложат допълнителни проверки през следващите дни.



Редица авиокомпании, сред които японската All Nippon Airways Co., британската Virgin Atlantic Airways Ltd. и норвежката Air Shuttlе ASA, бяха принудени да приземят притежаваните от тях самолети с оглед на предишни проверки, които Rolls-Royce трябваше да извърши. Това, от своя страна, засегна негативно пътническия транспорт и повиши разходите.



Главният изпълнителен директор на британския концерн Уорън Ийст заяви, че компанията изразява съжаление за неприятното въздействието върху нейните клиенти.

Лидерът в самолетостроенето Boeing посочи, че е наясно с последните проблеми на доставчика на двигатели и „разгръща помощни екипи за смекчаване на смущенията при обслужването".Около 25% от всички самолети използват двигатели на Rolls-Royce, съобщиха от базираната в Чикаго компания. General Electric пък предоставя конкурентни двигатели, които се използват при самолетите Boeing 787.Новината за допълнителните проверки доведе до поевтиняване на акциите на компанията с над 2% в началото на днешната търговия в Лондон, преди акциите да опитат стабилизация с около 1,5% под вчерашните нива.Вижте повече за европейските борси в коментара на Сандра Килхоф за Bloomberg TV Bulgaria

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Магдалена Иванова