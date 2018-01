Тръмп: ЧНГ на поддръжниците, враговете, хейтърите и дори на медиите

Американският президент Доналд Тръмп приключи 2017 г. по същия начин, по който я прекара - в Twitter, обръщайки се и към враговете си, на които пожелава щастлива нова година.

В типичния си бомбастичен стил той отправи пожеланието си в социалната мрежа: „Докато страната ни бързо става по-силна и по-умна, искам да пожелая на всички мои приятели, поддръжници, врагове, хейтъри и дори на най-нечестните медии на фалшивите новини щастлива и здрава нова година! 2018 ще бъде велика година за Америка!"

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!