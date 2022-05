Джак Дорси не планира отново да ръководи Twitter

Съоснователят на Twitter Джак Дорси заяви, че не би искал отново да поеме ръководството на социалната мрежа, подсказвайки, че ще има ограничено участие, ако Илон Мъск успешно приключи сделката за придобиването на компанията, предава Ройтерс.

Дорси, който в момента ръководи компанията за разплащания Block, притежава 2,4% дял в Twitter, сочат данни на Refinitiv.

@jack would you like to though???