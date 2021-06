Facebook разрешава работа от вкъщи за всички служители и след пандемията

Европейската централа на Facebook в Дъблин. Снимка: Patrick Bolger/Bloomberg

Дори след пандемията Facebook ще позволи на всички свои служители да работят от вкъщи, ако дейността им не трябва да се извършва от офиса. Ако обаче даден служител се премести в по-евтин район от Силициевата долина, може да очаква и намаляване на заплатата си, предава Bloomberg, позовавайки се на съобщение на концерна.

От 15 юни всеки служител на Facebook ще може да поиска да работи от вкъщи, съобщи базираната в Менло Парк, Калифорния, социална мрежа. Когато тези служители се преместят в по-евтин регион, заплатите им съответно ще се коригират. Също така те се насърчават да се появяват в офиса поне временно, за да подкрепят изграждането на екипи.

Служителите, от които се очаква да се върнат в офиса, трябва да бъдат там поне през половината работно време, поясняват от компанията. Facebook също така планира да отвори повечето си офиси в САЩ до поне 50 процента от капацитета им от началото на септември и да ги направи отново напълно достъпни от октомври. До края на 2021 г. служителите могат да работят до 20 работни дни от локация извън района на домовете си, съобщиха от компанията.

Facebook има повече от 60 хил. служители. От началото на пандемията през миналата година им беше позволено да работят от вкъщи. Изпълнителният директор Марк Зукърбърг заяви през миналата година, че вярва, че през следващите пет до десет години до 50 процента от служителите на компанията ще могат да работят отдалечено при поискване.

„Като част от моя ангажимент за отдалечена и хибридна работа, планирам да прекарам около половината от следващата година, работейки отдалечено“, е казал Зукърбърг на служителите в сряда. „Открих, че работата от разстояние ми дава повече пространство за дългосрочно мислене и ми помогна да прекарам повече време със семейството си, което ме направи по-щастлив и по-продуктивен в работата“.

„Но ще бъда много и в офиса и ще структурирам графика си, за да поддържам добър ритъм с мениджърския ни екип, както и за планиране и други ключови етапи“, добави Зукърбърг. „Очаквам с нетърпение скоро да се видя с много от вас в нашите офиси“.

Facebook също така разширява броя на работниците, на които е позволено да се преместят в други страни. По-късно този месец всеки служител ще може да се премести от САЩ в Канада или от Европа, Близкия изток или Африка в Обединеното кралство, пояснява компанията. По-рано само служители в технологичните екипи или тези от HR отделите имаха право да се възползват от тази опция. До януари 2022 г. на служителите на Facebook ще бъде разрешено да се движат за постоянно между още седем държави в Европа, Близкия изток или Африка.

Други технологични компании също се затрудняват с това как да задържат служители, които в продължение на година се радваха на свободата на отдалечената дейност по време на пандемията. VMware Inc. позволява на своите служители да работят за постоянно от вкъщи, но и те ще получат намаление на заплатите, ако се преместят от Силициевата долина. Twitter Inc. и Square Inc., управлявани от главния изпълнителен директор Джак Дорси, също обявиха, че техните служители могат да работят постоянно от дома си.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова