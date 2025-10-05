Бумът на чуждестранните студенти води инвеститори от цял свят към жилища в Испания

Инвеститори от цял свят се насочват към пазара на студентски жилища в Испания, който изпитва недостиг на предлагане, в момент когато страната се очертава като водеща дестинация за чуждестранни студенти, готови да плащат високи наеми, пише Ройтерс.

Градове от Мадрид до Барселона преживяват приток на чуждестранни купувачи и строителни компании, привлечени от перспективата за възвръщаемост над нивото на инфлацията, а броят на чуждестранните студенти нарасна рязко със 77% през последните десет години.

Испания се готви за рекордна година за продажбите на студентски жилища, сочат данни на MSCI, подкрепени от покупката от канадския пенсионен фонд CPP на оператора на студентски апартаменти на Иберийския полуостров Livensa за сумата от 1,2 млрд. евро. Преди това той беше собственост на друга канадска компания - Brookfield.

Американските строителни компании Greystar и Hines, които са сред най-големите собственици на студентски жилища в Европа, съобщават пред Ройтерс, че активно се стремят да разширят испанските си портфейли.

Макар че са извън възможностите на много местни жители, новите студентски блокове не предизвикват същите критики като широко разпространените имоти за краткосрочно отдаване под наем, които породиха протести срещу свръхтуризма в Испания.

„Най-благоприятни за собствениците“

„Основните показатели в Испания несъмнено са най-добрите в Европа“, казва Найджъл Олсоп, ръководител на инвестиционната стратегия в Европа в Greystar, която оперира над 5500 студентски жилища в страната.

„Съотношението легла към студенти е най-благоприятното за собствениците... Поради това ръстът е много силен. Явно е, че секторът е много нажежен“, допълва той.

Пазарът на студентски жилища в Испания е относително имунизиран спрямо други части на Европа, което означава, че търсенето далеч изпреварва предлагането на места за настаняване, построени с конкретна цел.

Леглата в тези имоти са само 117 хил., като обхващат под една пета от 622 хил. студенти, които се нуждаят от място за настаняване, сочат данни на консултантската компания JLL. Във Великобритания около 30% от пазара на студентски жилища е обхванат от имоти, построени с цел да отговорят на нуждите на студентите.

Притокът на глобални средства, преследващи възвръщаемост, създава социално предизвикателство за Испания, тъй като строителните компании отдават приоритет на луксозните апартаменти, особено за чуждестранни студенти, които може да плащат над 1000 евро месечно, докато някои местни студенти изпитват затруднения да намерят стаи наполовина на тази цена.

Секторът на студентските жилища има по-малко правила от все по-регулирания по-широк пазар в Испания. Той оперира въз основа на споразумения за обслужване вместо наемни договори, като позволява наемите да бъдат повишавани по-лесно или при напускане на студентите, казват инвеститори.

Hines съобщи, че планира да построи жилища с 1700 нови легла на Иберийския полуостров, след като приходите в един от първите ѝ проекти в Барселона през 2024 г. са нараснали с 30%.

Доходността от първокласни студентски апартаменти е 4,5% в Мадрид и Барселона, сочат данни на консултантската компания CBRE, като надхвърлят доходността от 3,3% по 10-годишните държавни облигации.

„Твърде трудно да намериш място“

21-годишната Лаура Теске, която е втора година студентка от Германия, се установила в един от новопостроените луксозни блокове в Мадрид.

Тя казва, че плаща 1080 евро на месец за стая с кухня в комплекс с девет сгради, построени от местния инвеститор Stoneshield Capital, и очаква да намери по-голямо удобство, след като напуснала по-евтин споделен апартамент.

Комплексът предлага на студентите спортна зала, басейн, библиотека и тераса на покрива. Stoneshield съобщи, че ще удвои портфейла си от 10 хил. студентски легла в Испания и Португалия с течение на времето.

Хосе Анхел Мартинес, 22-годишен студент по кино от Испания, има наполовина по-малък бюджет от този на Теске.

„Вече е трудно да намеря място за по-малко от 500 евро... Струва ми се, че много места преминаха към наеми за туристи“, казва Мартинес и допълва, че е платил с 40% по-малко от тази сума за стая в Мадрид преди пет години.

Рекордните туризъм и имиграция увеличиха дефицита от жилища до 400 хил., сочат данни на Испанската централна банка, а краткосрочните наеми за туристи са нараснали с 25% за две години.

По-смекчени миграционни политики

Привлекателността на Испания се засили от по-евтините такси за обучение и по-смекчените миграционни политики, отколкото в САЩ и други европейски страни, казват инвеститори. Във Великобритания по-строгите имиграционни правила намалиха заявленията за студентски визи, което е възможен риск за строителните компании навсякъде.

Според изследване на JLL една трета от над 150 хил. чуждестранни студенти в Испания учат в частни университети, които обикновено привличат по-богати чуждестранни студенти. 90% от възпитаниците на бизнес училища като IESE и IE са от чужбина.

„Спрямо родния ми град Лос Анджелис или Ню Йорк и със сигурност спрямо Лондон Барселона е много достъпна“, казва американската студентка Клер Зенг, която учи в IESE Business School в Барселона.

Луксозните апартаменти привличат и някои испански студенти. Ирфати Ура плаща 1200 евро на месец в блок в центъра на Мадрид. „Единственият проблем е, че американските ми съквартирантки са много шумни“, споделя тя.