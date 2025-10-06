Сделките с имоти в София надхвърлиха 9 хил. през лятото за първи път от 2007 г.

София отбелязва поредно силно тримесечие за сделките с имоти, като те преминават прага от 9000 за третото тримесечие за първи път от 2007 г. насам, сочи справка на Investor.bg в данните на Агенцията по вписванията.

Между юли и септември вписаните сделки с имоти нарастват във всички шест най-големи области в страната, а също и на национално ниво. Спад на сделките на годишна база е отчетен в около една трета от включените в данните на Агенцията по вписванията градове.

Същевременно броят на вписаните ипотечни кредити продължава да отбелязва двуцифрен годишен ръст в големите области и в цялата страна.

Силен ръст на сделките в София

В столицата между юли и септември са вписани 9238 сделки с имоти, което е ръст със 17,2% на годишна база и е най-големият сред шестте водещи области в страната. Това е най-високото ниво на броя изповядани сделки в София през третото тримесечие от 2007 г., година преди спукването на балона на жилищния пазар. От началото на годината до края на септември в София са вписани общо 28 437 сделки, като броят им нараства с 14,6% спрямо същия период на миналата година.

Цените на жилищата в София са най-високите в страната, като през второто тримесечие са нараснали с още 16,3%, по данни на НСИ. Затова близо 70% от вписаните сделки с имоти в столицата през третото тримесечие и около 62% за деветмесечието са осъществени с ипотечен кредит, показва анализ на данните на Агенцията по вписванията.

През третото тримесечие в София са вписани 6291 законни и договорни ипотеки, като броят им нараства с 19,4% на годишна база. От началото на годината в столицата са вписани 17 782 ипотеки и броят им се увеличава с 15,4 на сто спрямо същия период на миналата година.

По-умерен ръст в Пловдив и морските градове

В Пловдив и в големите градове по Черноморието изповяданите сделки с имоти също нарастват през третото тримесечие и с изключение на Варна – за деветмесечието, но с по-умерени темпове в сравнение със столицата.

В Пловдив вписаните сделки с имоти през третото тримесечие са с 8,3 на сто повече в сравнение със същия период на миналата година, а за деветмесечието е отбелязано покачване от 4,3 на сто. В същото време броят на вписаните законни и договорни ипотеки расте значително по-ускорено – със 16,9 на сто за тримесечието и с 14,7% за деветмесечието. В резултат на това делът на сключените сделки с ипотечен кредит нараства до около 36% за тримесечието и до около 38 на сто от началото на годината, докато през миналата година по-малко от една трета от изповяданите сделки в областта бяха осъществени с помощта на ипотечен кредит.

Цените на жилищата в Пловдив нараснаха двуцифрено през първото и второто тримесечие на тази година със съответно 17,9% и 15,7% и това явно кара все повече хора да финансират покупката си на жилище с дълг.

Третото тримесечие е било силно и за сделките с имоти във Варна, като през третото тримесечие те са се увеличили с 6,5%. За деветмесечието обаче морската столица регистрира лек спад от 0,9 на сто заради по-слабото второ тримесечие.

Около 44% от изповяданите сделки с имоти за тримесечието и от началото на годината са били сключени с помощта на ипотечен кредит. За третото тримесечие броят на вписаните законни и договорни ипотеки в областта е нараснал с 21,1% на годишна база, а за деветмесечието – с 16,8 на сто.

През второто тримесечие Варна беше лидер в страната по ръст на цените на жилищата с 19%, сходно покачване беше отбелязано и през първите три месеца на годината.

Идентична е картината и в другата голяма морска област Бургас. Там изповяданите сделки с имоти са се увеличили с близо 4% през третото тримесечие и с 2,5 на сто от началото на годината. Броят на вписаните законни и договорни ипотеки в областта обаче расте значително по-ускорено с 27,8% за тримесечието и 19,8 на сто от началото на годината.

Въпреки това делът на хората в Бургаска област, които прибягват до ипотечен кредит, за да финансират покупката си на имот, е малко по-нисък от този във Варна – около 38% през третото тримесечие и около 40 на сто от началото на годината. Цените на жилищата в Бургас също нарастваха двуцифрено през първото и второто тримесечие на тази година, но с малко по-бавен темп в сравнение с другите големи градове в страната от съответно 10,6% и 14,2 на сто.

Над 58 хил. сделки с имоти са сключени в България през лятото

През третото тримесечие в цялата страна са вписани малко над 58 хил. сделки с имоти, като броят им нараства със 7,5 на сто на годишна база. От началото на годината до края на септември изподяваните сделки са близо 160 хил., с 4,6 на сто повече спрямо същия период на миналата година.

Около 30% от сделките на национално ниво през третото тримесечие и за деветмесечието са сключени с ипотечен кредит. Броят на вписаните законни и договорни ипотеки обаче продължава да нараства силно със съответно 18,7% на годишна база през третото тримесечие и с 14,8 на сто от началото на годината.

Двуцифрен ръст на сделките с имоти за тримесечието и деветмесечието отбелязва Стара Загора от съответно 11% и 10,3%. В Русе изповяданите сделки с имоти също са нараснали двуцифрено между юли и септември – с 12,3 на сто. Броят им се е увеличил и от началото на годината със 7,6 на сто спрямо същия период на 2024 г.

Несебър, където се вписват сделките с имоти в Слънчев бряг, отново изпреварва Бургас като четвъртия най-активен имотен пазар в страната през третото тримесечие с 2951 вписани сделки. Те нарастват с 6,7 на сто на годишна база. Други морски курорти също отчитат годишни ръстове на сделките през третото тримесечие. В Балчик те са се увеличили с 21%, в Каварна – със 7,7 на сто, в Поморие – с 8,5 на сто, в Царево – с 38 на сто.

Силно се представят и зимните курорти. В Разлог, в чиято служба се вписват сделките в Банско, изповяданите сделки през третото тримесечие са нараснали с 16,2%. В Самоков, където се списват сделките в Боровец, увеличението е с 5,4 на сто, а Чепеларе ръстът достига 34%. Изключение е Смолян, в чиято служба се изповядват сделките в Пампорово, със спад от 5,4 на сто.

Спад на сделките с 5,2% има и във Велико Търново, те намаляват също във Видин и Враца. В същото време градове около София отчитат силен ръст на изповяданите сделки през третото тримесечие. В Перник те са с 20,8% повече спрямо същия период на миналата година, а в Елин Пелин увеличението е с 25,6 на сто. Отделно, голямо покачване има и във Велинград, който е сред популярните курортни селища в страната, с годишен ръст от 34,5%.