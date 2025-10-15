Свръхбогати чужденци обмислят завръщане в Лондон при промяна на данъчната политика

Свръхбогатите от цял свят, които напускат Лондон поради по-високите данъци върху богатството, запазват домовете си с цел да се завърнат, след като политиките се променят, твърди Джордж Азар, ръководител на представителството във Великобритания на Sotheby’s International Realty, цитиран от Bloomberg.

Макар че решението на лейбъристкото правителство да отмени 200-годишно данъчно облекчение за местни жители с постоянен адрес в чужбина е „глупаво“, то не е накарало заможните чужденци да продадат жилищата си в Лондон, казва Азар в интервю. Бившият банкер, който живее в Дубай, където управлява друго представителство на Sotheby’s, отбелязва, че „точно сега би заложил на Лондон вместо на Дубай“ предвид нарастващата популярност на политици като Найджъл Фараж от „Реформирай Обединеното кралство“, който обеща да върне богатите чужденци.

„Ако лейбъристите кажат утре, че ще направят същото, което „Реформирай“ обещава, ще постъпят много добре“, коментира Азар, чието представителство на Sotheby’s посредничи при някои от най-скъпите сделки за жилища в Лондон. „Трябва да върнем точните хора, много хедж фондове напуснаха Лондон и Великобритания губи много таланти и умове“, допълва той.

Вълната от данъчни реформи във Великобритания от началото на 2024 г. накара много богати хора – от основателя на Checkout.com Гийом Пуза до втория по богатство човек в Египет Насеф Савирис, да напуснат страната. Мярката, която озадачи най-много богатите, беше отмяната на преференциалния данъчен режим за местни жители с постоянен адрес в чужбина, която преди време им позволяваше да не плащат данъци във Великобритания върху печалбите си извън страната в продължение на 15 години.

Тези мерки бяха последвани от спад на пазара на луксозни жилища в Лондон. Сделките за жилища в британската столица на цена от 5 млн. паунда (6,7 млн. долара) или повече са намалели с 35% миналата година, показаха данни на компанията за анализи LonRes през август, а отстъпките са се увеличили.

Загубата за Лондон означаваше печалба за Дубай. Клонът на Sotheby’s в емирството е посредничил по сделки с жилища за около 600 млн. паунда с участието на бивши чуждестранни жители на Великобритания тази година, казва Азар. Това е допринесло за силния ръст на цените.

„В Дубай пътищата са блокирани. Преди ми трябваха 20 минути, за да стигна до работа, а сега ми е нужно много повече време“, отбелязва той.

Но Азар, който е отговарял за сделки на стойност над 80 млн. паунда през последната година, казва, че цените на луксозните жилища в Лондон ще се възстановят „до три години“, ако с наближаването на следващите избори бъдат въведени промени в политиките, така че да привлекат обратно богатите хора. Чужденците се установиха в „градове, които не им служат – като Милано“ и искат да се върнат в Лондон по лингвистични причини и заради елитното образование, което градът предлага, коментира Азар.

Жилищни имоти в кварталите Кенсингтън и Челси в Лондон. Снимка: Jason Alden/Bloomberg

Това лято Фараж заяви, че партията му ще „върне обратно“ богатите чужденци, които са напуснали Великобритания, като им даде пълно освобождаване от данъци върху активите им в чужбина в замяна на еднократна 10-годишна такса, която ще финансира кешови плащания за работници с ниски доходи. Фараж каза още, че се насочва конкретно към хората, които са се преместили в Италия - една от големите победителки от хаоса с богатите във Великобритания, която има сходна политика и неотдавна повиши таксата, която налага, в замяна на т. нар. статут на лица без местожителство.

Макар че в момента „Реформирай“ има само петима членове в парламента, тя последователно изпреварва в обществените допитвания управляващата Лейбъристка партия и има за цел да замени консерваторите като партията на бизнеса. Торите отговориха миналата седмици, като обещаха да отменят гербовия налог върху основните жилища - друг данък, който доведе до рязък спад на продажбите на луксозни жилища през последните години.

Брой на понижения на цените на жилищата над 5 млн. паунда в Лондон. Графика: Bloomberg LP

Бягство на богатите

Фредерик де Мевюс, член от едно от трите семейства основатели на бирения гигант Anheuser-Busch InBev, смени местожителството си в полза на родината си Белгия по-рано тази година, след като е живял във Великобритания над десет години. Жилището за милиони паунди, което купил, след като се установил в Лондон през 2012 г., все още е негова собственост, сочат имотни документи, видени от Bloomberg News.

Германският технологичен инвеститор Кристиан Ангермайер напуснал Лондон миналата година и се установил в швейцарския град Лугано, след като близо десет години имал статут на лице без постоянен адрес във Великобритания, но е запазил дома си в Лондон, сочат документи. Той каза пред Bloomberg News тогава, че „всички хора без постоянен адрес, които познавам, напуснаха или се готвят да напуснат“ и определи данъчните промени като „огромна грешка“.

„Те напускат, но не продават жилището си, тъй като искат да се върнат“, казва Азар, говорейки по-широко за богатите чужденци, които са си тръгнали от Великобритания. „Децата им все още ходят на училище в Лондон“, допълва той.

Брой на жилищата на цена над 5 млн. паунда за продажба в Лондон. Графика: Bloomberg LP

Дори за богатите чужденци, които искат да продадат жилището си в Лондон, слабото търсене затруднява привличането на купувачи. Броят на имотите за продажба на цена от 5 млн. паунда или повече е нараснал до най-високото си ниво в историята това лято, като в края на юни ръстът е достигнал 43% на годишна база, сочат данните на LonRes.

Около 70% от продавачите, които са продали жилища за над 15 млн. паунда в Лондон тази година, са били хора без постоянен адрес във Великобритания, които са се установили на локации като Дубай, Милано и Монако, показва изследване, публикувано това лято от компанията Beauchamp Estates. Въпреки това компанията за луксозни имоти отбелязва, че чужденците без постоянен британски адрес са запазили имота си в Лондон, за да могат да посещават Великобритания. Това важи особено за собствениците на апартаменти.

„Мисълта, че Дубай може да измести Лондон е смехотворна“, казва Антоний Антониу, управляващ директор на консултантската компания Robert Irving Burns в Лондон.

Sotheby’s съобщава, че е договорил или финализирал продажби на имоти в Лондон за 721 млн. паунда от началото на 2025 г. и предлага 12 имота за продажба на цена над 15 млн. паунда всеки. Търсенето е движено от притока на американски купувачи, чийто интерес е помогнал за запазването на луксозния пазар с отстъпки в доларови изражения.

„Има пристигащи хора, не става въпрос само за еднопосочно изтичане. Пазарът е добър и евтин, моментът за покупка е добър“, отбелязва Азар.