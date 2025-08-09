Американците купуват имения в Лондон, както никога преди

Моментът за закупуване на имение в Лондон никога не е бил по-добър и американците бързат да се възползват, пише Wall Street Journal.

Продажбите на луксозни имоти в британската столица са намалели рязко, тъй като новите данъчни политики отблъскват богатите чуждестранни купувачи, което води до понижаване на цените и до излишък на предлагане.

Това не възпира американските купувачи. Те вече са най-голямата група чуждестранни купувачи в Лондон, като съставляват 25% от покупките на луксозни имоти в града през миналата година, което е увеличение спрямо 18% през 2023 г., сочат данни на агенцията за луксозни имоти Beauchamp Estates.

„Американците се възползват от относително стабилните пазари“, казва Уго Аринзе, американски брокер на недвижими имоти от Лондон. Той неотдавна осигурил луксозни жилища за американски купувачи в кварталите „Найтсбридж“ и „Блумсбъри“ в града.

Брокери коментират, че никога не са получавали толкова много запитвания от клиенти от САЩ, подтикнати от благоприятните валутни курсове и политическите притеснения в родината им.

Въпреки забавянето на бизнеса „американците компенсираха този спад на пазара“, казва Джо Екълс, управляващ директор на базираната в Лондон агенция за недвижими имоти Eccord.

В миналото американските купувачи обикновено наемаха жилища за период до пет години преди да се установят, но сега предпочитат да купят имот само една година по-късно, казва Екълс. Тя неотдавна сключила сделка за къща на цена от 40 млн. долара в „Нотинг хил“ за американски клиент и активно търси друг недвижим имот в същия ценови диапазон.

Американците отдавна са привлечени от Лондон и обикновено се насочват към елитни квартали като „Кенсингтън“ и „Челси“, които са били показани във филми и телевизионни предавания. Потенциалните купувачи са привлечени от английския език, високото качество на живот, безопасността и удобния достъп до останалата част от Европа, казват брокери.

Сега американските купувачи получават и повече за парите си. По данни на консултантската компания Knight Frank с 1 млн. долара сега може да се купят 34 кв. м в Лондон спрямо едва 23 кв. м преди десет години. Цените също са ниски в сравнение с други големи градове в света. Купувачите получават по-малко площ за 1 млн. долара в градове като Женева и Сингапур, сочат данните.

Пазарът на луксозни имоти в Лондон беше засегнат от решението на британското правителство да отмени данъчния режим, който позволяваше на чужденците, живеещи в страната, да плащат данъци само върху доходите си там. Не е ясно колко богати хора са напуснали или планират да напуснат Великобритания заради промяната в правилата за чуждестранните граждани, а оценките варират значително.

Великобритания увеличи и гербовия налог - еднократен данък, налаган при покупка на имот, което намали привлекателността на жилищните имоти за инвеститорите.

Продажбите в Лондон на имоти на стойност над 10 млн. долара са спаднали с 37% през първото тримесечие, по данни на Knight Frank.

Липсата на сделки, от своя страна, доведе до понижения на цените. Според компанията за имотни данни LonRes при имоти на стойност над 5 млн. паунда, около 6,7 млн. долара, между януари и май е имало повече понижения на цените в сравнение със същия период на миналата година.

„Това е изключително пазар на купувачите“, казва Камила Дел, основател на агенцията Black Brick, която работи на пазара в Лондон от 25 години. „Не плащаме офертната цена“, допълва тя.

Американските купувачи не се влияят от промяната в данъчното облагане във Великобритания. Американците са свикнали да плащат високи данъци върху недвижимите имоти и отдавна са облагани с данъци върху доходите и печалбите им по целия свят, независимо от местожителството им.

Изборът на президента Тръмп допълнително е увеличил интереса на американците към преместване в Лондон сред хората, които са недоволни от президента и политиките му, казват брокери на недвижими имоти. Наблюдава се и ръст на нов тип американски купувачи – млади предприемачи, които са забогатели от технологиите и криптовалутите.

По-голямата част от търсенето от САЩ идва от комбинация от премествания на семейства, хора, които искат да разширят портфейла си с имоти в чужбина, и такива, които търсят класически имоти за второ жилище.

Историческите сгради са много търсени. Американците съставляват най-голямата група купувачи в OWO, сграда, в която преди време се е помещавало британското Министерство на войната. Преустроеният обект включва хотел и десетки частни апартаменти, които могат да струват до 26 млн. долара.

Потенциалните американски купувачи се изправят пред предизвикателства – много от желаните имоти се продават бързо, казват брокери. А доларът, макар и все още силен спрямо британския паунд, напоследък отбелязва спад.